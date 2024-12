Пожар в хотел в Банкок уби трима чужденци

Пожар избухна в хотел близо до Khao San Road в Банкок, популярна туристическа дестинация, убивайки трима чужденци и ранявайки няколко други души, съобщи тайландската полиция в понеделник.

Тримата загинали са чуждестранни туристи, съобщава AP. Единият е намерен мъртъв на място, а другите двама са починали, след като са били транспортирани в болница.

Пожарът е избухнал на петия етаж на хотел "Ембър", съобщиха от полицията. Khao San Road е популярна улица за туристи в тайландската столица, която е известна и с оживения си нощен живот.

BREAKING: Firefighters managed to rescue some forty tourists, mostly foreigners from the rooftop of a six-storey hotel near Khao San Road Sunday night. The fire occurred on the 5th floor of the Ember Hotel on Tanee Road at around 9.21pm. One woman was injured. #Thailand #Bangkok pic.twitter.com/6ZAe8oQvbb