Сделката за транзит на газ Украйна-Русия в критичен момент на истината

Бъдещето на транзита на газ през Украйна е в повратна точка. Ако до сряда не бъде постигнато споразумение в последния момент, газовите потоци за милиарди кубични метри може да спрат, пише Bloomberg.

Украйна е под нарастващ натиск от страна на словашкия премиер Роберт Фицо и група централноевропейски компании да продължат да доставят газ от източната й граница с Русия към Европейския съюз след изтичането на транзитното споразумение на 31 декември.

Почти три години след пълномащабното руско нахлуване в Украйна, Будапеща и Братислава все още разчитат на евтин газ от Газпром PJSC , подкопавайки стремежа на ЕС да намали зависимостта от руската енергия.

Остават няколко дни до изтичането на споразумението Русия-Украйна, риториката от всички страни се изостри. Президентът на Украйна Володимир Зеленски по-рано тази седмица обвини Фицо в сключване на „сенчести споразумения“ с руския президент Владимир Путин . Словашкият лидер заплаши в петък да спре електроснабдяването на източната си съседка, стъпка, която Украйна критикува.

За дипломатите, запознати с преговорите, ескалацията не е изненада. Предишни спорове за транзита на газ между двамата бивши партньори доведоха до прекъсване или намаляване на потоците в кратък срок – и сделките бяха сключени в последния момент.

Търговци на енергия, индустриални лидери и политици в Европа и другаде все още търсят от тримата лидери признаци за това, което може да последва.

Зеленски многократно е заявявал, че няма да позволи руският газ, който облагодетелства военната машина на Кремъл, да преминава през Украйна след изтичането на настоящата сделка. Той каза, че ще бъде отворен за транспортиране на газ от страни, различни от Русия - опция, която според хора, запознати с преговорите, не е напълно изключена.

При вземането на решението украинският лидер трябва да вземе предвид необходимостта от защита на 38 600-километровата газопроводна система на страната. Мрежата, сред най-големите в света, беше пощадена от атаки през последните три години, тъй като през нея тече руски газ. Ако това спре, системата може да се превърне в мишена за ракетни удари, каквито бяха съоръженията за съхранение на газ и източниците на енергия. Това също би създало технически предизвикателства, които биха затруднили отоплението на домовете в Украйна през зимата.

И за Путин, и за Фицо най-изгодният вариант би бил европейските купувачи да продължат да купуват газ директно от "Газпром". Тогава Русия ще остане на пазара на ЕС, без да се налага да споделя приходи с посредници, а Словакия ще спести допълнителни транзитни разходи, според хора, запознати с преговорите, пожелали анонимност. Украинското министерство на външните работи заяви в петък, че преговорите продължават и не може напълно да се изключи сделка в последния момент.

Преди войната изпълнителната власт на Европейския съюз помогна за сключването на транзитни споразумения между Киев и Москва. Сега, поради усилията на блока да диверсифицира енергийните източници далеч от Москва и да разшири възобновяемите източници, Европейската комисия стои извън преговорите. Вместо това се подчертава, че има алтернативни източници и нивата на съхранение на газ в региона са високи.

„Спорът около руския газ ще влоши раздора между членовете на ЕС, съвпадайки добре с интереса на Русия да види разпадането на европейската подкрепа за Украйна“, каза Бота Илияс, старши анализатор в PRISM, фирма за стратегическо разузнаване.

Краят на газовите потоци през Украйна ще има „незначително“ въздействие върху европейските цени на газа, каза комисията по-рано този месец, отбелязвайки, че пазарите вече са определили цената в края на транзитната сделка.

Цени на горивата

Европейските цени на газа се повишиха с 48% тази година в очакване на съкращения на доставките, съчетани с бързо изчерпване на запасите от газ поради периоди на студено и безветрено време. Въпреки че разходите все още са далеч под рекордите от 2022 г., достигнати по време на енергийната криза, предизвикана от първата фаза на войната, те са достатъчно високи, за да засегнат домакинствата и производителите.

Липсата на междуправителствено споразумение между Русия и Украйна усложнява, но не изключва търговска сделка с участието на европейски компании. Словашката газова компания Slovensky Plynarensky Priemysel AS и нейният оператор на газова мрежа Eustream AS, заедно с унгарската MOL Hungarian Oil and Gas Plc., търговски асоциации и големи индустриални клиенти от Австрия и Италия, призоваха Зеленски да разреши доставките да продължат.

Обсъжданият обем е 15 милиарда кубически метра годишно, колкото в момента се движи по украинските тръбопроводи.

След срещата си с Путин в Москва преди седмица Фицо каза, че Русия е готова да продължи да доставя газ на Запада през Украйна, но това би било „практически невъзможно“ след 1 януари предвид позицията на Киев.

В отговор Зеленски каза, че е предложил да компенсира Фицо за допълнителните разходи, които Словакия би натрупала, ако транзитът на руски газ приключи. Той каза, че е готов също така да разреши доставки на неруско гориво, ако бъде направено искане от Европейската комисия - предложение, което според него словашкият лидер е отхвърлил.

Спорът ескалира допълнително късно в петък, когато Фицо каза във видео, публикувано във Facebook, че ако потоците спрат, той ще оцени потенциалните реципрочни мерки, включително спиране на електрозахранването, от което Украйна се нуждае по време на прекъсванията на мрежата. Прекратяването на транзита на руски газ ще струва на ЕС допълнителни 120 милиарда евро (125 милиарда долара) енергийни разходи през следващите две години, според Фицо.

„Спирането на транзита на руски природен газ през Украйна не е просто кух политически жест. Това е изключително скъп ход, който ние, в Европейския съюз, ще платим“, каза Фицо.

Министърът на енергетиката на Украйна Герман Галущенко отвърна на удара в събота, като каза пред местна телевизионна станция, че е предупредил ЕС и енергийната общност в региона, че спирането на електрозахранването ще наруши европейските разпоредби. Той добави, че Украйна има механизми да замени словашката електроенергия с повече внос от други партньори. С наближаването на крайния срок се обмислят алтернативни решения.

Унгарският премиер Виктор Орбан също предложи преместване на мястото за продажби на руски газ до физическата граница между Русия и Украйна, което би прехвърлило собствеността върху газа на европейските купувачи и би задължило Украйна да осигури транзита съгласно споразумението си за свободна търговия с ЕС, според хора с познаване на проблема.

В четвъртък Путин призна за различни предложения, които биха позволили на Унгария, Словакия, Турция или Азербайджан да поемат контрола върху газа, доставян през Украйна. Той отбеляза, че подобно споразумение ще бъде трудно да се осъществи поради дългосрочните договори на Газпром.

Преди нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. Русия беше най-големият доставчик на газ за ЕС, осигурявайки повече от 40% от вноса на блока. След избухването на войната и прекъсването на доставките, Европа ускори отдалечаването си от руската енергия. Миналата година руският газ представляваше около 8% от вноса на ЕС.

"Разрешаването на още транзит на руски газ през Украйна би подкопало посланието, че ЕС вече не може да работи както обикновено с Русия на Путин", каза Бенджамин Л. Шмит, старши сътрудник в мозъчния тръст CEPA и Центъра за енергийна политика Клайнман към Университета на Пенсилвания. „Залозите не могат да бъдат по-високи“, каза Шмит в изследователска бележка. „Продължаването на транзита на руски газ под каквато и да е форма – независимо дали чрез открито удължаване на договора с контролирания от Кремъл „Газпром“, или под друго име, но все още де факто руски – би било опасно за Украйна.“

