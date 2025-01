Заподозреният за кървавото нападение в Ню Орлиънс е убит

Кметът на Ню Орлиънс Латоя Кантрел заяви, че инцидентът в града тази сутрин, при който загинаха десет души, а други 30 бяха ранени, е „терористична атака“, предават световните агенции.

Междувременно стана ясно, че заподозреният за кървавото нападение в Ню Орлиънс е починал след престрелка с полицията, пише The New York Times. ФБР заяви, че разследва атаката като терористичен акт.

„Всичко е започнало към 3.15 ч. през нощта. Мъжът е шофирал много бързо и постъпката му е била напълно умишлена. Този човек се е опитал да прегази колкото се може повече хора. Заобиколил е огражденията, които бяхме поставили, за да осъществи намеренията си. Той е бил адски решен да причини тази касапница”, обясни началникът на полицията в Ню Орлиънс Ан Къркпатрик.

A horrific act of violence took place on Bourbon Street earlier this morning.

Please join Sharon and I in praying for all the victims and first responders on scene.

I urge all near the scene to avoid the area.