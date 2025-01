Мигранти с пистолети, стрелящи по хора и домове: Новата традиция за Нова година в Берлин ВИДЕО

Освен фойерверките за посрещането на Нова година, в Берлин има нова традиция - мигранти да сеят хаос по улиците на страната, която ги е приютила.

За пореден път в новогодишната нощ по улиците на германската столица избухват безредици. Видеа, публикувани онлайн, показват мигрантите, които стрелят с пистолети във въздуха, заедно с гърмящите фойерверки. Някои носеха и автоматични оръжия.

Друг клип пък показва как мъж насочва фойерверк към жилищна сграда и го изстрелва. Той попада през прозорец в един от апратаментите и след това го запалва. На други видеа се вижда как мигрантите пускат ракети по хората, които вървят на улицата.

Новата година започна кърваво в Германия, като петима души загинаха, а полицай беше тежко ранен при инциденти, свързани с мощни фойерверки.

13 служители на реда бяха ранени в резултат на инцидентите тази година, включително един тежко, каза говорителят на полицията Флориан Нат.

Около 330 души бяха задържани в столицата Берлин през нощта, съобщи полицията.

