Оцелелият от самолетната катастрофа в Индия погреба брат си: Иска ми се да не съм жив

Единственият оцелял от катастрофата на Air India разказа за това как се бори да се справи с чувството си за вина, след като е пропуснал възможността да премести брат си на седалката до себе си в обречения самолет.

Вишваш Кумар Рамеш, 40-годишен бизнесмен от Лестър, се е връщал в Лондон с полет AI171 миналата седмица, когато самолетът се е разби в сграда на медицински колеж малко след излитане от летище Ахмедабад в западния щат Гуджарат.

Брат му, Аджай, е един от 241-те души на борда на самолета Boeing 787 Dreamliner, които са загинаха при бедствието. Сред загиналите са 52 британски граждани. Рамеш по чудо оцеля с относително леки наранявания, след като е скочил през авариен изход до седалката си 11A. Говорейки за първи път след катастрофата, Рамеш каза пред The ​​Sun:

