Мъск призовава САЩ да "освободи Великобритания от тираничното правителство"

Илън Мъск призова Америка да "освободи Великобритания" в публикация в своята социална медийна платформа. Милиардерът публикува анкета в X с надпис: "Америка трябва да освободи народа на Великобритания от тяхното тиранично правителство".

Публикацията на Мъск идва след като каза, че Найджъл Фараж трябва да се оттегли като лидер на реформите в Обединеното кралство, добавяйки, че той няма необходимите качества, за да бъде лидер, съобщават световните медии.

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government

От своя страна Фараж, заедно с четиримата други депутати от реформата, заявиха, че не са съгласни с оценката на технологичния милиардер

В отговор на публикацията на Мъск, призоваваща го да се оттегли, той каза: “Е, това е изненада! Илон е забележителна личност, но страхувам се, че не съм съгласен с това. Моето мнение остава, че Томи Робинсън не е подходящ за реформата и никога продам принципите си."

Well, this is a surprise! Elon is a remarkable individual but on this I am afraid I disagree.

My view remains that Tommy Robinson is not right for Reform and I never sell out my principles. https://t.co/V7iccN6usS