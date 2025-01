Зеленски към Тръмп : Очакваме активно и взаимноизгодно сътрудничество

“Поздравявам президента Тръмп и американския народ за встъпването в длъжност на 47-ия президент на Съединените щати. Днес е ден на промяна, а също и ден на надежда за разрешаване на много проблеми, включително глобални предизвикателства”, се казва в съобщението на Зеленски в социалната мрежа Х.

Украинският президент допълва, че президентът Тръмп винаги е решителен и “обявената от него политика за мир чрез сила дава възможност за укрепване на американското лидерство и постигане на дългосрочен и справедлив мир, което е основен приоритет”

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.

President Trump is always decisive, and the…