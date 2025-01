Епископ помоли Тръмп за милост за ЛГБТИ общността, той си тръгна ядосан ВИДЕО

Доналд Тръмп пренебрегна църковната служба, на която присъства тази сутрин в САЩ, след като епископът го помоли да прояви милост към имигрантите и ЛГБТИ общността.

Президентът на САЩ, който вчера стъпи в длъжност, каза, че „не смята, че това беше добра служба", след като член на духовенството се обърна директно към президента по време на проповед във вторник, призовавайки го да има „милост към хората в страната, които са уплашени“, по-специално имигрантите и членове на ЛГБТИ общността.

„Позволете ми да направя една последна молба, г-н президент, милиони ви се довериха и както казахте на нацията вчера, вие сте почувствали провидителната ръка на един любящ Бог“, каза епископ Мариан Едгар Бъде по време на своята благословия, част на междурелигиозна национална молитвена служба в чест на встъпването в длъжност на Тръмп. „В името на нашия Господ ви моля да се смилите над хората в нашата страна, които са уплашени."

Тя каза, че има „гейове, лесбийки и транссексуални деца в демократични, републикански и независими семейства, някои от които се страхуват за живота си“.

Епископът също така спомена „хората, които берат нашите продукти и почистват офисите ни, които работят в птицеферми и мият чиниите ресторантите, хора, които работят нощни смени в болниците“.

„Те може да не са граждани или да нямат необходимите документи, но по-голямата част от имигрантите не са престъпници. Те плащат данъци и са добри съседи."

Wow. A bishop just called out Trump and Vance to their faces at church.

“The vast majority of immigrants are not criminals. May I ask you to have mercy, Mr. President, on those whose children fear their parents will be taken away.” pic.twitter.com/FGun0D1uIe