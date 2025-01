Консервативният американски журналист Тъкър Карлсън заяви, че администрацията на Джо Байдън се опитала да убие руския президент Владимир Путин.

„Което е лудост“, добави Карлсън. „Това е лудост, че дори бихте си помислили за нещо подобно. Тогава защо го направиха? Защото хаосът е параван, който ги защитава."

Карлсън след това попита: "Кой ще дойде след него? Какво ще стане с ядрения арсенал в страна, която е толкова сложна, че ние, външните хора, не я разбираме?"

Журналистът предположи, че администрацията на Байдън е искала да започне война, за да прикрие следите си.

Карлсън не предостави никакви доказателства в подкрепа на изключителното си твърдение за администрацията на Байдън, която управляваше САЩ от 2021 до 2025 г., когато войната на Кремъл срещу Украйна се разраства.

Карлсън – който беше изгонен от Fox News през 2023 г. на фона на правните проблеми на мрежата заради излъчването на неточни твърдения, че изборите през 2020 година са били "откраднати", конспирация, която Карлсън често разгласяваше в шоуто си.

Той пътува до Москва миналия февруари за широко критикувано интервю с Путин и отново отиде в Русия през декември, за да интервюира външния министър Сергей Лавров.

Кремъл не остави твърдението без реакция.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви: „Руските специални служби непрекъснато предприемат всички необходими мерки за осигуряване на обществената безопасност и безопасността на онези лица, които са под държавна закрила, преди всичко на държавния глава."

