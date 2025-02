Dream of the Desert: Първият супер луксозен влак в Близкия изток ще блести в злато ВИДЕО

Първият петзвезден луксозен влак в Саудитска Арабия, Dream of the Desert, не е просто разкошно изживяване при пътуване, той е доказателство за артистичността и визията на Aline Asmar d’Amman, архитектът и дизайнерът зад неговия спиращ дъха интериор. Като жена начело на този пионерски проект, Асмар д’Аман внася уникална гледна точка към света на луксозните железопътни пътувания, която обединява наследството със съвременната елегантност.

С кариера, вкоренена в изработването на изискани пространства, които свързват миналото и бъдещето, Асмар д’Аман не е непознат за мащабните хотелиерски проекти. След като е работила върху легендарни заведения като Hotel de Crillon в Париж и предстоящия хотел Orient-Express във Венеция, сега тя поема ново предизвикателство – да проектира интериора на влак за първи път.

"Мечтата за пустинята не е само бавно пътуване. Това е страхотно постижение по отношение на устойчивите упражнения и ултралуксозното преработване“, пише Vogue Arabia в статия, посветена на луксозното превозно средство. Философията на дизайна на Asmar d'Amman е силно повлияна от обширните пейзажи на Саудитска Арабия и нейните бедуински традиции. Естетиката на влака улавя мистичния дух на пустинята, смесвайки елементи от AlUla, Madain Saleh и Hail в изискана, модерна обстановка.

