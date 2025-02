Кремъл приветства действията на Доналд Тръмп за налагане на санкции на Международния наказателен съд (МНС) на фона на пакета от мерки на новата американска администрация, които биха могли да изиграят лоша шега на Владимир Путин, съобщиха оттам.

Указът на Тръмп за налагане на санкции на МНС идва в седмицата, в която главният прокурор Пам Бонди спря усилията на федералното правоприлагане за борба с тайните кампании за влияние на Русия и други противници, пише Newsweek.

Министерството на правосъдието на САЩ също така разпуска усилията за прилагане на санкциите и насочване на вниманието към олигарси, близки до Кремъл.

Въпреки това Русия може да се сблъска с по-строги американски санкции, за да принуди Путин да седне на масата за преговори, заяви пратеникът на Тръмп за Украйна, генералът в оставка Кийт Келог, пред The New York Post.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин, обвинявайки го във военни престъпления, така че санкциите на администрацията на Тръмп облекчават натиска върху руския президент. Пропагандистите на Кремъл приветстваха реториката и решенията, идващи от новата американска администрация, на фона на спекулациите, че те могат да бъдат от полза за Москва.

След като прие министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху в Белия дом, Тръмп подписа указ за налагане на санкции на Международния наказателен съд, като обвини съда в „незаконни и неоснователни действия“ срещу САЩ и Израел.

През май 2024 г. базираният в Хага съд е издал заповед за арест на Нетаняху и тогавашния министър на отбраната Йоав Галант във връзка с войната в Газа.

Решението на Тръмп, което може да означава финансови и визови ограничения за всеки, който подпомага разследванията на МНС срещу американски граждани или съюзници, беше осъдено от съда и 79 от подписалите го страни, които твърдят, че то може да подкопае международното право.

Според вестник The Moscow Times, който цитира високопоставен служител на Кремъл, Москва е приветствала този ход, като го е определила като „чудесна новина“ и е заявила, че МНС „е станал твърде арогантен и сега Вашингтон ги е поставил на мястото им“.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин и неговия комисар по правата на детето Мария Лвова-Белова за незаконно депортиране на украински деца. След издаването на заповедта Путин не замина за срещата на върха на БРИКС през 2023 г. в Южна Африка, която е подписала Римския статут, регулиращ дейността на съда.В сряда Бонди издаде политически меморандуми, които също биха могли да имат значително въздействие върху Русия. Една от бележките разпуска оперативната група KleptoCapture, инициирана от администрацията на Байдън за налагане на санкции на свързани с Кремъл олигарси и конфискуване на яхтите им.Бонди заяви, че политиката, която имаше за цел да замрази Русия от световните пазари, сега ще бъде пренасочена към противодействие на картелите.в централата на Министерството на правосъдието, но вероятно ще намалее броят на насочените срещу руски фигури, съобщи Reuters.Друга директива на Бонди ще спре усилията на федералните правоприлагащи органи за борба с тайните кампании за влияние от страна на Русия и други противници като Китай, които се опитват да сеят хаос в американската политика.Не всичко обаче е потенциално добре дошло за Москва, като пратеникът на Тръмп за Украйна Кийт Келог заяви, че администрацията на Тръмп може да увеличи санкциите срещу Москва, за да сложи край на войната, която тя започна.Той заяви пред вестник „Ню Йорк Поуст“, че прилагането на санкциите срещу Русия е далеч от това, което би могло да бъде, и че има възможност за увеличаването им.

Указ на президента Доналд Тръмп: „Съединените щати ще наложат осезаеми и значителни последствия на отговорните за нарушенията на МНС".Служител на Кремъл, пожелал анонимност, заяви пред „The Moscow Times": „МНС стана твърде арогантен и сега Вашингтон го постави на мястото му".Зам. генерал Кийт Келог пред The New York Post: „Бихте могли наистина да увеличите санкциите."Що се отнася до мерките срещу МНС, не е ясно кога САЩ ще обявят имената на санкционираните лица или какъв ефект ще има международното осъждане върху този ход., за да премести циферблата на войната в Украйна.