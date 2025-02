Бившата на Мъск Граймс коментира шоуто на малкия Екс в Овалния кабинет

Синът на Илон Мъск открадна шоуто от баща си и президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет. Малкият Екс имитираше баща си, говореше свободно с Тръмп, дори си бъркаше в носа и му се извини преди да отиде до тоалетната...

Мъск беше в Белия дом, за да стане свидетел как Тръмп подписва изпълнителна заповед, изискваща от федералните агенции да си сътрудничат с усилията на Министерството на правителствената ефективност за намаляване на разходите, след като беше изправен пред отпор миналата седмица.

Докато Мъск отговаряше на въпроси от пресата, неговият син X Æ A-Xii разсейваше баща си, правеше физиономии, вкопчваше се в раменете му и го прекъсваше.

Един клип, който циркулира в социалните медии, показва как малкият Екс си бръква в носа и го бърше в бюрото Resolute, което е подарено на президента Ръдърфорд Хейс от кралица Виктория през 1880 г. и използвано от почти всеки президент оттогава.

Социалните мрежи гръмнаха от коментари по повод присъствието на малкия в Овалния кабинет. Мъск споделя сина си с бившата си партньорка Граймс, която малко след това коментира събирането в Белия дом.

President Trump, @ElonMusk, and little X in the Oval Office 🇺🇸 pic.twitter.com/zIxS6O0pwX