Малкият син на Мъск дивя в Овалния кабинет, лепи сополи по бюрото на дядо Дон ВИДЕО

Синът на Илон Мъск, Екс, и дядо Дони Тръмп, излежда се разбират добре. Вчера Мъск даде първият си брифинг пред журналисти в Овалния кабинет, придружен от малкия си син и в компанията на президента на САЩ. Разбира се, детето веднага отвлече вниманието от сериозния дневен ред.

"Екс, добре ли си?", попита Тръмп, преди да представи ласкаво детето на журналистите: "Това е Екс. Той е много готино човече, има много високо IQ."

А баща му веднага се възползва, за да покаже тежката златна верига, която се спускаше около врата на Екс.

Докато защитаваше усилията на Министерството на правителствената ефективност (DOGE), Мъск многократно се разсейваше от малкия Екс, който търсеше внимание. Момчето, чието пълно име е X Æ A-Xii, правеше физиономии и повтаряше жестовете на баща си, докато Мъск говореше. А на няколко пъти камерите уловиха Екс да си бърка носа, като в поне един случай залепи сопол на бюрото на Тръмп.

В един момент Мъск вдигна сина си на раменете си, а Екс започна да си играе с ушите му.

"Съжалявам за това", каза Мъск. "Иначе може и да ми хареса, но тъй като той си пъха пръстите в ушите ми...", добави Мъск през смях.

Роден през 2020 г., "Lil X" - както го нарича баща му, е най-малкият син на Мъск и певицата Граймс. От време на време той е бил забелязван заедно с Мъск на публични места, включително в изборната нощ, където стана част от семейната снимка на Тръмп и беше наречен "прекрасно, перфектно момче" от президента.

Не е изненада, че Тръмп таи толкова топли чувства към малкия Екс. Преди дни той призна, че навярно Мъск го вижда като "бащина фигура". Тръмп подчерта, че и той изпитва "бащиниски чувства към Мъск".

Белият дом сподели видео на тримата в Овалния кабинет, подчертавайки "Малкия Екс", носещ кафяво палто и "готина верига", както го описа баща му.

