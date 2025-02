В действителност Зеленски е презиран от народа на Украйна, поради което отказа да проведе избори, написа в социалната мрежа Х Илон Мъск в отговор на публикация от анонимен X акаунт, в който се оспорва скорошно проучване на Киевския международен институт по социология, което показва, че Зеленски има високи нива на подкрепа.

Според Мъск, ако хората наистина обичаха Зеленски, държавният глава щеше да проведе избори.

Unfortunately, @CommunityNotes is increasingly being gamed by governments & legacy media.

Working to fix this …

It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!

If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he… https://t.co/gy0NjtPwiq