Мост рухна в Белгия, един работник загина ВИДЕО

Работник загина, след като вчера мост на магистрала в Белгия частично се срути, съобщава ДПА. Мъжът е бил спасен, след като паднал в канал, но по-късно е починал от раните си.

Част от мост край град Лувиер, на около 50 километра южно от Брюксел и близо до френската граница, се е срутила вчера по време на ремонтни дейности.

A highway bridge under demolition collapsed in La Louvière, Belgium, killing one and injuring two, as part of the structure fell onto a barge below; an investigation is underway.#nocomment pic.twitter.com/E8ZOpudsMo