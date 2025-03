Малко дете нахлу в двора на Белия дом през оградата ВИДЕО

Дете се промъкна през оградата пред Белия дом и беше засечено от служители на Тайните служби.

Говорителят на Тайните служби Антъни Гулиелми каза, че младият нарушител се е промъкнал през оградата на Северната морава около 18:30 ч., около час след като президентът Доналд Тръмп обяви планираните тарифи за автомобили от Овалния кабинет.

Видео, публикувано в социалните медии, показва въоръжен полицай, който носи малко дете, облечено в син суичър с качулка през поляната, преди да предаде детето на друг полицай.

Такива "инциденти" се случвали и преди. През април 2023 г. малко дете се промъкна през металната ограда, също на Северната морава, и по-късно се събра отново с родителите си, които бяха разпитани за кратко.

