Мъск се е опитал лично да убеди Тръмп да преосмисли наложените мита

Технологичният магнат Илон Мъск лично призова президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени новите мита върху вноса от Китай, съобщи The Washington Post.

Докато Тръмп заплашваше да наложи 50-процентови мита върху стоки от Китай, Мъск използва социалните медии, за да изрази своето противопоставяне. Ръководителят на DOGE също отправи директни призиви към президента, надявайки се да го убеди да намали мерките.

Докладите показват, че Мъск е имал директни разговори с Тръмп, опитвайки се да спре агресивното повишаване на митата. Опитите му обаче не са успешни до момента.

В понеделник Тръмп съобщи, че ще наложи 50-процентови мита върху китайските стоки в допълнение към вече обявените 34-процентни. Тръмп обаче показа, че е готов да преговаря за своята политика.

Още същия ден Мъск, който не се е изказал изрично срещу митата, сподели видеоклип на икономиста Милтън Фридман в своята социална медийна платформа X. Фридман обясни в клипа как международната търговия е от полза за всички, посочвайки примера с обикновен молив и как всичките му компоненти са направени отвсякъде по света.

С помощта на видео Мъск фино посочи позицията си по въпроса: той вярва, че повишените тарифи са лоши за глобалното сътрудничество.

В интервю с вицепремиера на Италия Матео Салвини в събота милиардерът каза: “В края на краищата се надявам, че е постигнато съгласие, че и Европа, и Съединените щати трябва да преминат в идеалния случай, според мен, към ситуация с нулеви мита“.

“Това със сигурност беше моят съвет към президента“, добави той.

Мъск е особено против митата, които засягат компанията му за електрически автомобили Tesla, която разчита както на американския, така и на китайския пазар за производство и продажби.

През уикенда Мъск нападна Питър Наваро, съветника на Белия дом, който отговаря за тарифната политика. Мъск осмива образователния опит на Наваро, заявявайки: “Доктор по икономика от Харвард е нещо лошо, а не нещо добро“.

Here is Peter Navarro explaining the tariffs and contrary to the paid fake expert class that is usually on corporate media, Peter Navarro has a PhD in economics from Harvard.

He’s also not going to lie to you about what is happening to a globalist agenda.

Notice how he uses… pic.twitter.com/Ot8lnPosOE