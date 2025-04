„Много хора са загинали“, след като кола се вряза в тълпа във Ванкувър ВИДЕО

„Много хора са загинали“, след като кола се е блъснала в тълпа в канадския град Ванкувър, съобщи местната полиция, като по непотвърдения информация загиналите са около 15. Властите допълниха, че „много други“ са ранени по време на инцидент на уличен фестивал в събота вечерта.

Шофьорът е задържан. По непотвърдена информация той е азиатец на около 20 години.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1 — Karm Sumal (@KarmSumal) April 27, 2025

Все още не е известно колко хора са загинали.

The driver of the vehicle who drove into the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada earlier, killing and injuring several people, has since been detained by police. Witnesses at the scene state that he appears to be a 20-year-old Asian male and possibly mentally challenged in… pic.twitter.com/a9Emv6Vcdu — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

В публикация в X полицията съобщи, че „шофьор е блъснал кола в тълпа на уличен фестивал на Източна 41-ва улица и Фрейзър“ малко след 20:00 часа местно време в събота (03:00 GMT неделя).

„Ще предоставим повече информация с развитието на разследването“, продължава изявлението.

Местните медии съобщиха, че група пешеходци са били блъснати от кола по време на ежегодния фестивал Лапу Лапу, който чества филипинската култура.

Major terror attack in Canada.

Several dead and injured as man drives his SUV through a crowd at the Lapu Lapu festival, Vancouver.

The terrorist is believed to be in custody. Police have not revealed his identity yet.https://t.co/BlDa6fZiDp — Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) April 27, 2025

Снимки и видеоклипове, разпространяващи се в социалните мрежи, показват много значителна полицейска реакция в района. Виждат се множество хора, тежко ранени или неподвижни на земята. Кадрите показват, че инцидентът е станал в зоната, където са се намирали камионите с храна.

so many police cars, fire trucks and ambulances came through. scary stuff pic.twitter.com/0TvQvd6QNA — Marc (@marcmaravillas) April 27, 2025

„Шокиран съм и дълбоко натъжен от ужасяващия инцидент на днешното събитие за Деня на Лапу Лапу. Ще работим, за да предоставим повече информация възможно най-скоро, но в момента полицията на Ванкувър потвърди, че има редица смъртни случаи и множество ранени“, се казва в изявление на кмета на Ванкувър Кен Сим тази вечер. „Мислите ни са с всички засегнати и с филипинската общност на Ванкувър през това невероятно трудно време.“

