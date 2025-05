Защо Доналд Тръмп съкращава ФБР?

В предложения от президента Доналд Тръмп бюджет на ФБР са предвидени съкращения в размер на повече от 500 млн. долара.

По-рано тази седмица написах статия за The National Interest, озаглавена „Hegseth Targets Generals and Old Weapons in New Military Cuts“ (Хегсет се насочва към генералите и старите оръжия в новите военни съкращения). В нея обсъждах съобщението на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет за плана му да отреже много от пословичната мазнина в редиците на армията, като съкрати излишен брой генерали. Това до голяма степен съответства на обявената от него програма за борба с безпаричието в Министерството на отбраната (МО), но и за поддържане на „лазерен фокус върху готовността, смъртоносността и воденето на бойни действия в целия спектър“, пише за The National Interest Кристиан Д. Ор, старши редактор по отбраната в National Security Journal и 19FortyFive.

Сега се оказва, че Министерството на отбраната не е единственият оръжеен компонент на федералното правителство на САЩ, който обмисля съкращаване на разходите и намаляване на мазнините. Съгласно предложения от президента Доналд Тръмп бюджет, Министерството на правосъдието (МП) на САЩ като цяло и Федералното бюро за разследване (ФБР) в частност са предвидени да последват този пример.

Първоначалното вдъхновение за тази статия идва от статията на Кери Пикет от The Washington Times от 2 май 2025 г., озаглавена „Бюджетът на Тръмп включва съкращения във ФБР, Министерството на правосъдието“. В него се казва:

„Новото предложение за бюджет на президента Тръмп включва съкращения на ФБР и други агенции на Министерството на правосъдието в размер на 545 млн. долара... Съкращенията са част от 163 млрд. долара в проектозакона за федералните разходи за 2026 г., публикуван в петък... Бюджетът описва съкращенията за ФБР като “отразяващи приоритета на г-н Тръмп за намаляване на насилствената престъпност в американските градове и защита на националната сигурност чрез извеждане на агентите на ФБР на терен, като се намалят режийните разходи на ФБР във Вашингтон и се запазят съществуващите служители на правоприлагащите органи". Администрацията заявява, че е „ангажирана“ да обърне „въоръжаването“ на ФБР, което „проникна в предишната администрация“, като изброява нападенията срещу мирни протестиращи в защита на живота, загрижени родители по време на заседания на училищните съвети и граждани, които се противопоставят на „радикалната идеология на транссексуалните“. ... Вместо това бюджетът ще се съсредоточи върху контраразузнаването и контратероризма, като същевременно ще намали мисиите, които не са свързани с правоприлагането и не съответстват на програмата на президента."

Директорът на ФБР Каш Пател първоначално се отнасяше с недоверие към съкращенията в неговата агенция, но след допълнителен преглед реши, че може да живее с тях, както отбелязва Джаксън Ричман от The Epoch Times:

„Моето мнение е, че ние ще направим и ще се съгласим с този бюджет в този му вид и ще го направим работещ за оперативната необходимост на ФБР“, каза той пред бюджетната комисия на Сената... „Като ръководител на ФБР аз просто поисках повече средства, защото мога да направя повече с повече пари“.

Но от друга страна, гъвкавостта на Пател по този въпрос е повече от разбираема, когато си припомним, че преди да започне работа в администрацията на Тръмп, самият Кеш често се оплакваше, че е станал жертва на прекомерните правомощия на ФБР.

Както нашите редовни читатели са забелязали от биографията ми, аз съм бивш служител на федералните правоохранителни органи. За да бъда по-конкретен, бях униформен служител на Митническа и гранична защита на САЩ в пристанището Лос Анджелис/Лонг Бийч (най-натовареното морско пристанище в страната) от 2006 до 2009 г., след което преминах към сестринската агенция на Митническа и гранична служба на САЩ - Имиграционната и митническа служба на САЩ.

Макар че предстои да видим как ще бъдат приложени съкращенията на администрацията на Тръмп за Министерството на правосъдието и ФБР, със сигурност би било хубаво да видим как ФБР отново се отделя от политиката и се връща към основите си като истинска правоприлагаща агенция. Завръщането към тази мисия и начин на мислене би почело паметта на агентите, които са жертвали живота и крайниците си в борбата с лошите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.