Натискът на Тръмп в Украйна достига кулминация с предизвикателство към Путин

Усилията на Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна достигат решаващ момент, след като украинският министър Володимир Зеленски предизвика Владимир Путин да започне преговори тази седмица.

След уикенда на трескава дипломация Зеленски заяви, че ще пътува до Истанбул на 15 май, където Путин е предложил директни преговори между двете страни, пише Bloomberg.

Но крехкият процес е заобиколен от съмнения и нерешени спорове - Зеленски и европейските му съюзници настояват Русия да започне 30-дневно прекратяване на огъня в понеделник и заплашват с драстично увеличаване на санкциите, ако Путин откаже. Те казват, че САЩ ще се присъединят към тези усилия, въпреки че самият Тръмп е по-предпазлив в публичните си коментари, а Путин игнорира исканията им.

В четвъртък президентът на САЩ даде нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната с призива си към Путин и Зеленски да се споразумеят за прекратяване на огъня, повдигайки възможността за санкции, ако руските войски не го спазват. В неделя той последва призив към тях да седнат и да разговарят.

Американският сенатор Линдзи Греъм, съюзник на Тръмп, заяви по-рано този месец, че има двупартийна подкрепа за законопроект, който би въвел „костотрошащи“ нови санкции срещу Русия, включително 500% мито върху вноса от страни, които купуват руски петрол, петролни продукти, природен газ или уран.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…