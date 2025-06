Вулканът Етна изригна зрелищно, уплашени туристи се разбягаха по склоновете ВИДЕО

Огромни облаци пепел изригнаха от вулкана Етна, предизвиквайки лавина от скали, спускащи се по склона на планината. Видео от момента на изригването показа ужасени туристи, които бягат по склона, опитвайки се да спасят живота си. След експлозия югоизточният кратер е започнал да „бълва“ лава.

Въпреки че част от хората се втурнаха през глава, някои запалени сеизмолози спираха по пътя надолу по чакълестите склонове, за да се върнат и да направят бърза снимка на чудовищните облаци.

Жителите на близките градове можеха да видят как драматичният облак започва да доминира над силуета на Катана, а пепелта започва да се утаява по сгради и пътища. В едно видео се вижда как облакът дим започва да затъмнява слънцето.

Туристите могат да посетят 3300-метровия вулкан Етна заедно с екскурзоводи или определени по-безопасни зони самостоятелно.

Червен код за предупреждение за авиацията беше издаден за кратко от Консултативния център за вулканична пепел в Тулуза. Сега кодът е оранжев.

Най-активният вулкан в Европа е проявил известна активност през последните няколко часа, като вулканичните трусове са се усещали през нощта, но са ескалирали до непрекъснати „експлозии с нарастваща интензивност“. Пирокластичният поток - лавина от горяща пепел, която се спуска по склоновете с бързи темпове и висока плътност - изглежда не е преминал ръба на Долината на лъва, един от склоновете на Етна.

