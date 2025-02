Лава се спусна по заснежените склонове на Етна ВИДЕО

Лава оставя огнени следи по заснежения връх на вулкана Етна в Италия.

От пукнатината Бока Нуова се вижда разтилащата се лава с яркочервен цвят и дим, които са в контраст с белия връх. Лавата е на приблизително 3000 метра надморска височина.

Вулканът на италианския остров Сицилия е най-високият в Европа и с най-дълга документирана история на изригвания.

Mount Etna Roars Back to Life

After a few months of silence, Mount Etna has erupted again, this time with a stunning summit eruption. Fortunately, the eruption does not pose any concern. February 10, 2025

Location: Mount Etna, Sicily, Italy 🇮🇹