Разтревожени, лидерите в Европа зоват за незабавна деескалация между Израел и Иран

Европейските лидери изразяват тревога от военните атаки, предприети през нощта между Израел и Иран и призовават за незабавна деескалация, за да се избегне всеобхватна война, която може да се разрази в Близкия изток и извън него.

Британският министър-председател Киър Стармър беше един от първите правителствени ръководители, които реагираха, призовавайки “всички страни да се оттеглят и спешно да намалят напрежението“.

"Ескалацията не служи на никого в региона. Стабилността в Близкия изток трябва да бъде приоритет и ние привличаме партньори за деескалация", заяви Стармър в социалните мрежи и добави, че сега е време за сдържаност, спокойствие и връщане към дипломацията.

Неговият холандски колега Дик Схооф отправи подобно послание.

“Тревожни атаки в Близкия изток“, каза Схооф. "Нидерландия призовава всички страни да запазят спокойствие и да се въздържат от по-нататъшни нападения и ответни действия. В интерес на стабилността в региона е необходима незабавна деескалация".

Германският канцлер Фридрих Мерц свиква кабинета си по сигурността след телефонен разговор с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, който го информира за целите на военната операция.

Иранската ядрена програма “нарушава разпоредбите на Договора за неразпространение на ядреното оръжие и представлява сериозна заплаха за целия регион, особено за държавата Израел“, заяви Мерц в изявление, като предупреди за регионална нестабилност.

Мерц се позова на неотдавнашното заключение на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), според което Иран не спазва задълженията си в областта на ядрената енергия за първи път от 20 години насам.

Германия е готова "да оказва влияние върху страните в конфликта, като използва всички дипломатически средства, с които разполага. Целта трябва да остане предотвратяването на разработването на ядрени оръжия от страна на Иран", добави канцлерът.

От Брюксел ръководителите на институциите на Европейския съюз също взеха отношение към бързо променящите се събития.

“Европа призовава всички страни да проявят максимална сдържаност, незабавно да деескалират и да се въздържат от ответни действия“, заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, като нарече новината “дълбоко тревожна“.

