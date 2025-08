Джесика Частейн записа магистратура в "Харвард"

Джесика Частейн e решила да се завърне в студентските си години и да придобие магистърска степен.

Актрисата, която е на 48 години, се е записала в магистърската програма по публична администрация на Харвардският университет, в прочутото училище по управление "John F. Kennedy School of Government", пише People. По-рано на 30 юли Variety съобщи, че Частейн е забелязана това лято да посещава лекции в кампуса на "Харвард" в Кеймбридж, Масачузетс.

Частейн, която спечели „Оскар“ през март 2022 г. за ролята си в „The Eyes of Tammy Faye“, е учила за кратко в "Sacramento City College" в края на 90-те, преди да започне актьорската си кариера. "The American Academy of Dramatic Arts" я посочва като една от своите известни възпитанички от випуск 1998 година. След това Частейн продължава обучението си в "The Juilliard School", където завършва актьорско майсторство през 2003 година. През май 2024 г. "Juilliard" ѝ присъжда и почетна докторска степен в знак на признание за „изключителния ѝ принос“ към театъра и киното.

"Д-р Частейн звучи доста добре. Благодаря ти, "Juilliard", за тази чест и за специално изработената шапка. Честито на випуск 2024“, написа тя в Instagram по онова време, празнувайки отличието си.

Частейн неведнъж е говорила открито за трудното си детство, отгледана от самотна майка в Северна Калифорния. През декември 2024 г., в речта си на наградите "American Cinematheque", тя сподели, че прабаба ѝ, баба ѝ, леля ѝ и майка ѝ всички са станали майки преди да навършат 17 години и са били принудени да напуснат училище, за да работят нископлатени работи и да издържат семействата си.

„Аз бях първата в семейството си, която не забременя като тийнейджър, първата, която завърши гимназия, и първата, която влезе в колеж. А обучението ми в "Juilliard" не просто промени моя живот. То показа на семейството ми, че съществува и друг път“, каза тя тогава.

Сайтът на "Харвард" описва магистърската си програма по публична администрация като „предназначена за бъдещи лидери с реален професионален опит и вече завършени курсове на ниво магистратура по икономика, публична политика или мениджмънт“.

Частейн прави първите си телевизионни участия през 2004 г. със сериали като "ER" и "Veronica Mars". Филмовият ѝ дебют е през 2008 г. в „Jolene“. Най-новите ѝ роли са в „Mothers’ Instinct“ (2024 г.) и тазгодишния „Dreams“. В момента тя работи и по няколко нови проекта, сред които и филмът „Other Mommy“, базиран на романа „Incidents Around the House“ от Джош Малерман (2024 г.).

На 18 юли Частейн публикува видео в Instagram, намеквайки, че е приключила снимките си за проекта — използвайки популярен тренд със саундтрака на „Illegal“ от PinkPantheress.

