Урсула фон дер Лайен: Г-7 трябва да засили натиска си върху Русия

Трябва да бъде оказан по-силен натиск върху Русия, за да прекрати войната в Украйна, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди срещата на върха на Групата на седемте в град Кананаскис, канадската провинция Алберта, съобщава агенция Ройтерс. За да бъде постигната тази цел, тя призова партньорите от Г-7 да увеличат санкциите върху Москва.

Европейският съюз е готов да приеме нов пакет от санкции срещу Русия, но досега Общността не е успяла да убеди американския президент Доналд Тръмп да наложи нови санкции на Москва. Тръмп не иска санкциите да попречат на прекратяването на огъня.

"Трябва да окажем по-голям натиск върху Русия, за да осигури истинско прекратяване на огъня, да доведе Русия на масата за преговори и да сложи край на тази война. Санкциите са от решаващо значение за тази цел", заяви председателят на ЕК.

