Джей Ди Ванс е фен на One Direction, какво още слушат политиците?

Новият сайт “Panama Playlists“ тихо стартира вчера и разкрива акаунтите в Spotify на различни видни личности – включително вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, главния прокурор Пам Бонди и прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит. Уебсайтът се управлява от анонимен детектив, който твърди, че е “извличал“ акаунти на известни личности, политици и журналисти от лятото на 2024 г.

Екипът им има достъп до ‘плейлисти, предавания на живо, всичко. “Знаем какви песни са пускали, кога и колко пъти”, казва екипът на “Panama Playlists“.

“Намерих истинските акаунти в Spotify на известни личности, политици и журналисти“, твърди сайтът. “Много от тях използват истинските си имена. С малко разследване бихме могли да кажа с почти сигурност: да, това са те.“

Първо, Джей Ди Ванс е фен на момчешки групи – “What Makes You Beautiful“ на One Direction и “I Want It That Way“ на Backstreet Boys заемат видно място в плейлистите му. В плейлистата му място намират още “One Time“ на Джъстин Бийбър, както и любимците на инди музиката от 2000-те Death Cab For Cutie и тяхното парче “You Are A Tourist“.

Пам Бонди изглежда има афинитет към хитове от 2000-те, като “Hot In Herre“ на Nelly и “I Gotta Feeling“ на Black Eyed Peas. В Spotify листата на Бонди място намира и британската певица Адел с песента си “Hello“. В плейлистата място намират Селена Гомес и Ъшър.

Що се отнася до Каролайн Ливит, нейният плейлист ‘Baby Shower“ включва хита на Shaboozey “A Bar Song (Tipsy)“, “Run The World (Girls)“ на Бионсе, “Respect“ на Арета Франклин, както и звездното парче на Корин Бейли Рей “Put Your Records On“.

Присъствието на песента на Синди Лопър „Girls Just Want To Have Fun“ ни кара да мислим, че те може би също искат репродуктивни права... Ливит преди това каза в подкаст: “(Абортът) не е за репродуктивните права на жените, не е за женското здраве. Става въпрос за живота и защитата на този период. И като жена, това е най-невероятното нещо, което можем да направим, за да се възпроизвеждаме. Ето защо сме тук. Ето защо Бог е създал мъжете и жените.“

“Придобих доверие във всеки човек, като разгледах много сигнали. Пример за това е Пам Бонди. Нейният дългогодишен партньор е Джон Уейкфийлд, а профилът ѝ има стар плейлист, наречен “Джон“, и стар споделен плейлист с потребител на име “Джон Уейкфийлд“, така че това ми дава много увереност, че това е нейният акаунт”, казва пред The New York Post детективът на “Panama Playlists“.

“Профилът на Каролин Ливит има плейлист, наречен “Baby shower”, a тя роди бебе месец след създаването на плейлиста”, добавя детективът.

Мистериозният детектив подчерта, че те събират само публично достъпна информация – в случай че някой смята, че са били нарушени законите за поверителност.

Извън Вашингтон, няколко други видни фигури са споменати в “Panama Playlists“ са водещият на късните предавания Сет Майерс, главният директор по изкуствен интелект на Meta Александър Уанг и главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман.

Според сайта, плейлистът на Алтман “My Shazam Tracks“ включва “I Don’t Wanna Wait“ на Дейвид Гета и OneRepublic, “Good Lookin“ на Диксън Далас и “Fly“ на Ники Минаж.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.