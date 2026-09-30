САЩ отлагат доставката на 66 F-16 за Тайван: първите изтребители вече се върнаха

Министърът на националната отбрана на Република Китай Уелингтън Ку потвърди, че в договора за доставка на 66 изтребителя F-16 Block 70, поръчани през 2019 г., не са предвидени клаузи за финансови неустойки при забавяне, като същевременно отбеляза, че Тайпе и Вашингтон обсъждат мерки за компенсация заради закъсненията. Ку заяви, че процесът по прехвърлянето на F-16 е достигнал етап, в който част от самолетите са готови за доставка, а подготовката за приемането им се извършва съгласно графика, определен от съответната американска програмна служба. Той посочи, че графикът за прелитането на самолетите до базите на остров Тайван ще бъде обявен, след като бъде окончателно потвърден.

В началото на септември първите два изтребителя F-16 Block 70 бяха принудени да се върнат в Хавай малко след излитането си за следващия етап от първия си полет през Тихия океан, което доведе до поредно забавяне на дълго проточилия се процес по доставка за Военновъздушните сили на Република Китай. Двата едноместни самолета със серийни номера 6727 и 6728 излетяха от базата „Хикам Фийлд“ в Хавай на 7 септември, но според наличната информация се върнаха в базата скоро след началото на полета. Причината за прекъсването на полета остава неясна, като според непотвърдени сведения един от самолетите е срещнал технически проблеми след излитането, пише MWM.

През юли Министерството на националната отбрана на Република Китай потвърди, че изисква компенсация от Съединените щати и от производителя на новите изтребители – компанията Lockheed Martin. Във връзка с компенсациите за забавените доставки министър Ку заяви, че Военновъздушните сили и американската страна в момента водят преговори. Той подчерта, че самият договор за продажба на оръжие не съдържа клаузи за финансови неустойки, но отбеляза, че САЩ са проявили добра воля по въпроса за компенсациите и че Министерството на националната отбрана на Тайван ще координира процеса. Ку добави, че се очаква конкретните компенсаторни мерки да бъдат определени след приключване на текущите обсъждания, а подробностите ще бъдат оповестени, след като бъде постигнато споразумение.

В доклад на Конгреса на САЩ по-рано се посочва, че 66-те самолета първоначално е трябвало да бъдат доставени в периода 2025–2026 г.,

но тъй като все още няма извършени доставки, се появиха предположения, че последните от тях може да влязат в експлоатация едва през 30-те години на века. Министерството на националната отбрана на Република Китай (Тайван) отдаде част от трудностите на факта, че конфигурацията „Block 70“, произвеждана за Тайван, включва нова комбинация от системи, изискващи мащабни летателни изпитания и калибриране. През март министерството съобщи, че 59 от 66-те самолета вече са в процес на сглобяване или модификация и че няма сериозен недостиг на материали или персонал по производствената линия.

Исканията за обезщетение поради забавянето на доставките на F-16 съвсем не са прецедент; през октомври 2025 г. премиерът Чо Джунг-тай заяви, че правителството не изключва възможността за "предприемане на правни действия срещу производителя". Случаите на забавени доставки не са изолирани, като стойността на неизпълнените поръчки за американско оборудване за въоръжените сили на Република Китай е достигнала над 21,45 милиарда долара към декември 2025 г. Базираната в Тайван Република Китай силно разчита на доставки на отбранително оборудване от САЩ заради продължаващото състояние на гражданска война с базираната на континента Китайска народна република, като и двете страни претендират, че са единственото легитимно китайско правителство. Китайската народна република е разработила множество типове изтребители от пето поколение и понастоящем е световен лидер в разработването на изтребители от шесто поколение – на този фон остарелият модел F-16 (четвърто поколение) отдавна се счита за морално остарял.