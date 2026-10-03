Зеленски: Украйна унищожава до 90% от руските дронове и тества пет модела прехващачи

Украйна унищожава около 57% от дроновете с реактивен двигател и между 85% и 90% от конвенционалните дронове, а също така тества пет модела дронове-прехващачи.

Според Укринформ, украинският президент Володимир Зеленски е заявил това в интервю за Financial Times .

До 400 прехващача до края на октомври

Според украинския лидер, Украйна ще може да произведе около 400 от един от моделите дронове-прехващачи до края на октомври. Четири други модела остават в етап на тестване.

Недостигът на двигатели спъва производството

Зеленски заяви, че надпреварата за противодействие на руските дронове е изправена пред препятствия, включително недостиг на двигатели за техните прехващачи.

„Двигателите са ключови, ние наистина внасяме много двигатели. Има някои двигатели наше производство, но не са достатъчно“, каза той.

Той отбеляза, че Украйна е изправена и пред бюджетна дупка, която възпрепятства разработването и масовото производство на ключови отбранителни оръжия.

F-16 се оказват ефективни срещу реактивните дронове

Според Зеленски, произведените в САЩ изтребители F-16 се доказват като ефективни срещу новите руски дронове с реактивен двигател, но твърде много от самолетите – около половината – прекарват дълги периоди в Европа за ремонт и поддръжка. Някои самолети, каза той, се връщат толкова бавно, че Украйна губи ценно време, когато изтребителите са най-необходими за защита на небето ѝ.

Киев иска поддръжката на F-16 да се извършва в Украйна

Зеленски подчерта, че Киев иска помощта на западните си партньори за преместване на повече дейности по поддръжката в Украйна, твърдейки, че задържането на самолетите по-близо до бойното поле ще им позволи да бъдат върнати в експлоатация по-бързо.

Зеленски: Западът не оказва достатъчен натиск върху Москва

Той критикува правителствата на САЩ и Европа за това, което определи като недостатъчна политическа воля да принудят Путин да прекрати войната, твърдейки, че партньорите на Украйна имат икономическите и дипломатически лостове, за да окажат по-голям натиск върху Москва.

На въпроса дали партньорите му правят всичко възможно, за да помогнат на Киев, Зеленски отговори: „Не е достатъчно, разбира се, че не е достатъчно“.

Както се съобщава, украинските въоръжени сили вече тестват четири обещаващи модела дронове-прехващачи на фронтовата линия, за да противодействат на реактивните безпилотни летателни апарати на руските сили, докато около десет други производители тестват свои собствени разработки.