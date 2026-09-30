Зеленски очаква нов транш финансова помощ от Брюксел в следващите дни

Украинските власти очакват добри финансови новини от Брюксел през идните дни, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

"Благодаря днес на Европейската комисия, на Европейския съюз, че подготвя решение за следващия транш финансова помощ. Миналата седмица получихме 3,3 милиарда евро за оръжия, а през идните дни очакваме още добри финансови новини от Брюксел - конкретно за помощ за бюджета, друг транш . . .", каза Зеленски.

Украинският лидер отбеляза, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Банката има широко сътрудничество с Украйна и подкрепя енергийния сектор на страната и защитата на критична инфраструктура, заяви Володимир Зеленски.

"Друга област на съвместната ни работа е подкрепата за износа ни и производителите ни, включително фермери и производителите на селскостопанска продукция. Споразумяхме се да разширим тази област", каза Зеленски.

Украйна ще получи три белгийски изтребителя F-16 до края на 2026 г. по ускорена процедура

Украйна и Белгия са се договорили за предаването на три изтребителя F-16 на Украйна до края на 2026 г., съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Украйна ще получи самолетите по ускорена процедура. Споразумението има за цел да осигури допълнителни изтребители за Украйна, докато страната продължава да укрепва способностите си за противодействие на руските въздушни атаки.

Президентът не предостави допълнителни подробности за конкретните самолети, тяхната конфигурация или точния график за доставката, освен ангажимента трите F-16 да бъдат предадени преди края на 2026 г.

Зеленски също съобщи, че Украйна вече е получила спешни доставки на боеприпаси за F-16 от Белгия и други партньори, включително Испания. Доставките са предназначени да подпомогнат експлоатацията на самолетите, които вече са на въоръжение в страната.

„Когато Русия увеличава ескалацията всеки ден, е необходимо да се увеличат способностите за сваляне на въздушни цели и защита на хората“, заяви Зеленски.

По-рано Defence Express съобщи, че украинската компания Vyriy Industries е тествала в бойни условия тактическия разузнавателен дрон SLAVIC, разработен като местна алтернатива на китайски и западни платформи като дроновете Mavic