Зеленски: Европа да помогне на Украйна, защото защитаваме и европейските държави

Европа трябва да помогне на Украйна да покрие недостига във финансирането си, защото тя защитава и европейските държави. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за британския вестник Financial Times на фона на разговорите между с Брюксел за допълнителното финансиране на страната.

"Европа трябва да помогне за покриването на финансовия дефицит, защото ние ги защитаваме. Те трябва да го направят и за себе си, не само за нас", заяви Зеленски пред изданието.

Държавният глава на Украйна коментира и разговорите си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите му срещата им през септември в Ню Йорк е била "много добра", като основна тема е била финансовата устойчивост на Украйна.

Според Financial Times Киев е определил допълнителните си военни нужди на 27 млрд. долара и е поискал от Европейската комисия част от средствата, предвидени за 2027 г., да бъдат предоставени по-рано.

Става въпрос за европейския заем от общо 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. До момента през тази година Украйна е получила 15,7 млрд. евро, като част от плащанията са свързани с изпълнението на договорени реформи.

Брюксел не е приел искането за предварително предоставяне на средствата за 2027 г. Вместо това ЕС настоява Киев да изпълни поставените условия, което може да отключи около 34 млрд. евро допълнителна подкрепа още през 2026 г., съобщи "Украинска правда".

Сред изискванията са промени в данъчното законодателство и изпълнението на антикорупционни ангажименти.

Зеленски подчерта пред Financial Times, че заради натиска на войната реформите невинаги могат да бъдат извършвани според предварително определения график.

"Трябва да се защитаваме сега, а някои решения, финансови решения, не могат да чакат", посочи украинският президент.

Зеленски вече заяви след срещата си с фон дер Лайен през септември, че заради войната украинският парламент не може да работи със същия ритъм като законодателен орган в държава, която не води война. Тогава той посочи и необходимостта от допълнителни средства за производството на дронове, съобщава Bulgaria ON AIR.

На 1 октомври Европейската комисия и Украйна обявиха, че са определили средствата за покриване на бюджетните и отбранителните нужди на страната за 2026 г. Двете страни продължават работа и по финансирането за 2027 г.