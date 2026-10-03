Проукраинска "Обединена листа“ е начело според екзитполове при изборите в Латвия

Центристката, проукраинска коалиция „Обединена листа“ на латвийския премиер Андрис Кулбергс е начело според екзитполове за парламентарните избори в Латвия, където мнозина избиратели са обезпокоени от предупрежденията за възможна руска агресия, предаде Ройтерс.

Според екзитпол на латвийската обществена медия ЛСМ „Обединена листа“ печели 35,6% от гласовете, следвана от вдъхновената от движението „Направете Америка отново велика“ популистка партия „Латвия на първо място“ с 11,3%. В навечерието на изборите тази формация се опита да спечели подкрепата на етническото руско малцинство в страната.

Балтийските страни от месеци предупреждават, че Русия организира саботажи, кибератаки и други хибридни атаки в цяла Европа, за да подкопае подкрепата за Украйна и да посее страх, въпреки че западни официални представители отхвърлят опасенията, че тя е способна да предприеме пряка атака срещу НАТО.

Русия твърди, че подобни обвинения са неоснователни и са резултат от антируска истерия, съобщава БТА.

„Не можем да бъдем най-слабото звено. Трябва да бъдем силни. Целият източен фланг трябва да бъде единен. Ето към това се стремим. Ние сме външната граница на Европа, която трябва да бъде силна“, заяви Кулбергс в Рига по-рано днес, докато упражняваше правото си на глас.

Веднага след публикуването на резултатите от екзитполовете Кулбергс заяви, че няма да влиза в коалиция с „Латвия на първо място“.

„Резултатът е изключително добър. Не очаквах такъв резултат“, заяви Кулбергс в изказване в централата на партията си в Рига.

Дори ако официалните резултати потвърдят прогнозите от екзитполовете, той обаче ще се нуждае от коалиционни партньори, за да сформира правителство, посочва Ройтерс.

Според предварителната информация на третото място се нарежда партията „Прогресивните“ с 11,3%, следвана от открито проруската партия „Суверенна сила“ с 10,8%.