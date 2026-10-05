Вселенската патриаршия: Връщането на реликви от България е пример за скулптурите от Партенона

Вселенската патриаршия изрази задоволство от споразумението между Гърция и България за размяна на исторически реликви, по повод началото на връщането на ценни и свещени предмети, изнесени преди повече от век от митрополии и манастири в Северна Гърция, пишат от kathimerini.gr.

В своето съобщение Вселенската патриаршия отделя специално внимание на скулптурите от Партенона, като изразява надежда, че това развитие в гръцко-българските отношения може да послужи като "пример и вдъхновение" за репатрирането на културни ценности, намиращи се извън страните им на произход.

Вселенската патриаршия определя споразумението като "начало" на процеса по възстановяване на отнетите религиозни и културни реликви и изразява очакване той да приключи скоро, позовавайки се както на "моралния ред", така и на международното право.

Позицията на Вартоломей спрямо България

В същото съобщение се припомня, че Вселенският патриарх Вартоломей официално е повдигнал въпроса за реликвите по време на предишното си посещение в София, на среща с тогавашния президент на Република България.

Сега Патриаршията приветства началото на съответния процес и поздравява правителствата на Гърция и България както за вече предприетите стъпки, така и за тези, които предстои да бъдат направени.

Специален акцент се поставя върху факта, че двете страни са съседки, съюзнички и членки на Европейския съюз, като Патриаршията изразява очакване процесът по връщане на ценностите да завърши в рамките на тесните двустранни отношения.

"Пример и вдъхновение" за скулптурите от Партенона

Вселенската патриаршия обаче отива още по-далеч, свързвайки това конкретно събитие с по-широкия въпрос за връщането на културни ценности в страните им на произход.

По-конкретно, тя изразява надежда, че споразумението между Гърция и България ще послужи като пример за компетентните органи на други държави, и споменава скулптурите от Партенона. В съобщението Партенонът е описан като "паметник-символ за цялото човечество", който очаква повторното си обединяване с частите, намиращи се в чужбина.