Исторически ден за България, българският цар Самуил се завърна в своята родина

С тържествено шествие тленните останки на цар Самуил бяха пренесени в храм "Света София".

Българският патриарх Даниил отслужи панихида и определи тленните останки като "истинска светиня на държавната, църковната и народностната ни памет".

"С благоговение и почит, със сведени глави и полагащата се тържественост посрещаме днес тук саркофага със скъпоценните за нас кости на един от най-достойните и велики владетели на православния ни народ. Благоверният български цар Самуил, от Бога избран владетел на българския род, верен син на църквата и своя народ, поставил ни за вечни времена своя образец", заяви патриарх Даниил.

Стотици хора се струпаха пред храм "Света София", за да отдадат почит на цар Самуил.

"Аз се чувствам много щастлива, защото много отдавна ми се искаше да видя нещо толкова хубаво за България. Нещо, което да е наистина недвусмислено, да е хубаво за всички и да ни обединява всички в едно", сподели Румяна Енева.

"Той е един цар, който истински е обичал държавата си, дотам да жертва живота си за нея, целия си живот да посвети на нея", добави тя.

"Това е най-българското събитие, на което съм присъствала, и това изживяване е веднъж в живота. Радвам се, че съм тук, щастлива съм, че съм сред толкова много хора, които изпитват същите чувства на преклонение и почит към цар Самуил, към българщината", каза Ваня Порязова.

Ликът на цар Самуил предизвиква гордост и уважение сред българските граждани.

"Това е една историческа личност, един владетел, който показва храброст, показва възможности, показва истинска военна мощ и способности да управлява една държава", заяви Симеон Русанов.

"Днес е исторически ден за България, защото българският цар Самуил се завръща в своята родина.

Трябва да предаваме завета на нашите деца - да четат, да знаят повече за нашите царе, дейци и революционери и те да бъдат вдъхновени в живота на нашите деца и на всички нас", каза Светлин Стоянов.