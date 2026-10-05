53% от украинците не желаят Зеленски да се кандидатира за втори мандат

Около 53% от украинците смятат, че украинският президент Володимир Зеленски не трябва да се кандидатира за втори мандат. Това показва проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS), съобщи Kyiv Independent.

42% са на мнение, че Зеленски трябва да участва в следващите президентски избори, а 5% не са определили позицията си.

Конституцията на Украйна не позволява провеждането на избори по време на военно положение, въведено след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Проучването показва устойчив спад в подкрепата за втори мандат на Зеленски. През декември 2023 г. 59% са смятали, че той трябва да се кандидатира отново, докато през декември 2025 г. делът им е бил 45%.

Изследването е проведено на фона на засилващия се натиск върху президента заради корупционни скандали, в които са замесени фигури от близкото му обкръжение, както и заради кадрови решения, включително уволнението на популярния министър на отбраната Михайло Федоров.

Въпреки това последните проучвания продължават да поставят Зеленски сред водещите потенциални кандидати за бъдещи избори наред с Федоров и Валерий Залужни, бившия главнокомандващ на украинската армия и настоящ посланик във Великобритания.

През септември 2025 г. Зеленски заяви пред "Аксис", че е готов да не се кандидатира за втори мандат, ако войната с Русия приключи

"Ако приключим войната с руснаците, съм готов да не се кандидатирам за втори мандат, защото това не е моята цел - изборите", заяви той.

Същото проучване показва, че 71% от украинците се противопоставят на провеждането на президентски избори по време на войната.

Възможността за избори по време на войната беше повдигната за кратко през август от Федоров, чието внезапно уволнение предизвика протести в страната. Украинското общество обаче не реагира положително на призива му заради логистичните ограничения за военнослужещите, милионите украинци в чужбина и хората, живеещи близо до фронтовата линия.

Проучването показва още, че 45% от украинците смятат, че страната им се движи в погрешна посока, докато 40% са на противоположното мнение. 44% заявяват, че изпитват "предимно разочарование" от настоящото управление на Зеленски, а 33% посочват, че изпитват срам. И двата показателя са се увеличили спрямо декември 2025 г.

"В украинското общество има значително търсене на обновяване на политическите елити и то се засилва през последните години", коментира изпълнителният директор на KIIS Антон Грушецки.

Проучването е проведено между 12 и 21 септември сред 1002 души, живеещи на територии под контрола на украинското правителство.