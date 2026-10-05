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Путин стана за резил: Цитира грешно стихове, които "всеки руснак трябва да познава" ВИДЕО

На 5 октомври президентът се срещна с учители

05.10.2026 | 20:57 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На 5 октомври, по време на среща с учители, руският президент цитира погрешно четиристишие на Фьодор Тютчев, като същевременно подчерта, че всеки руснак познава тези стихове.

"И веднага си спомням онова, което - благодарение на хора като вас - сме усвоили още в училище, както се казва, едва ли не с майчиното мляко: "Русия не може да се разбере с ума, нито да се измери с общ аршин: тя има особен статут - в Русия просто трябва да вярваш", каза руският президент.

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В оригинала на Тютчев последният стих гласи: "в Русия можеш само да вярваш".

Държавната информационна агенция ТАСС коригира грешката на Путин в новинарското си съобщение, като приведе оригиналния текст на Тютчев в цитата.

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