Путин стана за резил: Цитира грешно стихове, които "всеки руснак трябва да познава" ВИДЕО

На 5 октомври, по време на среща с учители, руският президент цитира погрешно четиристишие на Фьодор Тютчев, като същевременно подчерта, че всеки руснак познава тези стихове.

"И веднага си спомням онова, което - благодарение на хора като вас - сме усвоили още в училище, както се казва, едва ли не с майчиното мляко: "Русия не може да се разбере с ума, нито да се измери с общ аршин: тя има особен статут - в Русия просто трябва да вярваш", каза руският президент.

В оригинала на Тютчев последният стих гласи: "в Русия можеш само да вярваш".

Държавната информационна агенция ТАСС коригира грешката на Путин в новинарското си съобщение, като приведе оригиналния текст на Тютчев в цитата.

«В Россию надо просто верить». Путин заменил два слова в четверостишии Тютчева, когда цитировал строки «Умом Россию не понять» на мероприятии в честь Дня учителя «Сразу же вспоминается то, что мы со школы благодаря таким, как вы, впитали, что называется, почти с молоком матери: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию надо просто верить"», — сказал Путин, выступая перед учителями. В оригинальном четверостишии Федора Тютчева, написанном им в 1866 году, последняя строка — «в Россию можно только верить». — ASTRA (@astrapress_ru) October 5, 2026