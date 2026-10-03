Путин наблюдава военни учения в Урал

Руският президент Владимир Путин наблюдава военни учения в Челябинска област в Урал.

Путин посети местен полигон, за да види заключителния етап на ученията "Център-2026", които започнаха на 28 септември и ще завършат днес, 3 октомври, съобщи Кремъл.

Путин беше придружен от висши военни представители, сред които министърът на отбраната Андрей Белоусов.

В ученията участват над 47 000 руски военнослужещи, като в тях се включват и контингенти от седем чуждестранни държави.

"Уверен съм, че резултатите от ученията "Център-2026" и "Взаимодействие-2026", както и натрупаният от военнослужещите опит, ще повишат ефективността ни при реагиране на външни заплахи за сигурността на нашите държави“, каза Путин по време на посещението.

След посещението Путин проведе кратка среща с чуждестранните военни аташета, присъстващи на ученията.