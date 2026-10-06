Военен самолет с 32 души на борда се разби в Нигерия

Военен самолет с 32 души на борда - 25 пасажери и 7-членен екипаж, се разби в Южна Нигерия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Агенцията пояснява, че е започнала интензивна спасителна операция, предава БТА.

Самолетът е изпълнявал рутинна мисия до икономическия център на Нигерия - Лагос, когато се е разбил в района на Игбокода в щата Ондо, се казва в изявление на нигерийския министър на авиацията Фестус Кеямо.

Засега не е ясно дали има жертви, нито какви са щетите по самолета, отбелязва АП.