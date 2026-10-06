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Военен самолет с 32 души на борда се разби в Нигерия

Започнала интензивна спасителна операция

06.10.2026 | 11:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА, архив

Снимка: БГНЕС/ЕРА, архив

Военен самолет с 32 души на борда - 25 пасажери и 7-членен екипаж, се разби в Южна Нигерия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите. 

Агенцията пояснява, че е започнала интензивна спасителна операция, предава БТА. 

Самолетът е изпълнявал рутинна мисия до икономическия център на Нигерия - Лагос, когато се е разбил в района на Игбокода в щата Ондо, се казва в изявление на нигерийския министър на авиацията Фестус Кеямо.

Засега не е ясно дали има жертви, нито какви са щетите по самолета, отбелязва АП.

 

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