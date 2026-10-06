Готвят 24-часова в Испания заради високите наеми

Двата най-големи синдиката в Испания обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. Целта на протестните действие е да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища. Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна, предаде БНР.

Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че „е дошло време за социален отговор“, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой.

Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от десет точки относно правото на жилище, като призовават за „социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на Закона за правото на жилище“.