Папа Лъв, Карни, Юлия Навалная: Кои са претендентите за Нобел за мир?

В сряда президентът Доналд Тръмп отново изтъкна аргумента си, че заслужава тазгодишната Нобелова награда за мир, като заяви пред репортери в Овалния кабинет, че е направил "много повече" от всеки друг американски президент.

"Не знам какво ще бъде решението им. Те имат репутацията на хора, които може би не я присъждат на личности като мен", каза Тръмп, като подчерта, че би било "голям срам" за Норвежкия нобелов комитет, ако не му връчат престижното отличие.

Въпреки натиска от страна на Тръмп обаче, Норвежкият нобелов комитет разполага със списък от 287 номинации на лица или институции, допринесли за утвърждаването на мира между нациите. Според експерти и анализатори, някои от тях имат сериозна преднина.

Микола Кулеба - "Save Ukraine"

Микола Кулеба, украински активист за правата на децата, е посветил голяма част от последните две десетилетия на спасяването на деца в страната си от заплахи като трафик на хора и кибертормоз.

Смята се, че десетки хиляди деца от Украйна са били отвлечени от Русия.

Кулеба е съосновател на спасителната организация "Save Ukraine", която насочва усилията си към връщането на уязвими цивилни граждани - включително деца, сираци и семейства – след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

Центрове за спешно реагиране в Судан

Раздиран от гражданска война, Судан се намира в тежка хуманитарна криза, белязана от недостиг на храна, вода и медицински консумативи.

Инициативи, водени от местните общности, като например Центровете за спешно реагиране (ERR), се намесиха, за да запълнят празнината и да осигурят жизненоважна хуманитарна помощ на милиони хора. Според Хаакон Герлоу, заместник-директор на Института за изследване на мира в Осло и един от водещите анализатори по въпросите на Нобеловата награда за мир, присъждането на тазгодишното отличие на суданската организация ERR ще подчертае силата на обикновените хора, служещи на човечеството в трудни времена на конфликт.

CPJ - Комитет за защита на журналистите

Базираната в САЩ организация продължава да защитава правата на журналистите в една все по-враждебна глобална среда.

Комитетът за защита на журналистите (CPJ) води ежегодна статистика за броя на убитите журналисти и медийни служители по света - брой, който през 2025 г. достигна рекордните 129 смъртни случая.

Според CPJ, Газа се е превърнала в най-смъртоносната зона на военни действия за журналисти в съвременната история.

Международна космическа станция

Международната космическа станция (МКС), която се движи в орбита на около 400 километра над Земята, е рядък символ на глобално сътрудничество на фона на разпадащия се мултилатерализъм, отбелязва Герлоу.

МКС е резултат от сътрудничеството между космическите агенции на САЩ, Русия, Канада, Япония и Европейския съюз; станцията е изведена в орбита през 1998 г. и оттогава е посетена от 222-ма астронавти от 18 държави. На борда ѝ има непрекъснато присъствие на астронавти от ноември 2000 г. насам.

Марк Карни

Канадският министър-председател Марк Карни встъпи в длъжност през април миналата година - в началото на търговския разрив със САЩ и на фона на заплахите от страна на Тръмп да анексира Канада като 51-ви щат.

Карни установи нови търговски и дипломатически отношения с Китай и Европа в опит да намали зависимостта на Канада от САЩ. През януари, на Световния икономически форум в Давос, той произнесе смела реч, в която разкритикува "американската хегемония" и заяви категорично, че е настъпил "разрив в световния ред". Усилията му да обедини Канада на фона на заплашителната американска реторика изглежда са повишили популярността му в страната, като рейтингът му на одобрение вече достига 66% според нови данни на Liaison Strategies.

Трибуналът в Хага и Международният наказателен съд

Според Герлоу двете институции остават от жизненоважно значение за поддържането на световния ред в един все по-разпокъсан свят.

Международният съд (МС), създаден през 1945 г., решава правни спорове между държави от седалището си в Хага.

Международният наказателен съд (МНС) също е базиран в Хага и има правомощията да съди физически лица за международни престъпления като геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Папа Лъв

Папа Лъв XIV - първият американски папа - полага сериозни усилия за насърчаване на световния мир от април 2025 г., когато пое ръководството на Римокатолическата църква.

Неговите многократни призиви за мир, включително акцентът върху ситуацията в Газа, дават резултат и дори предизвикват гнева на Доналд Тръмп.

След първите американско-израелски атаки срещу Иран в края на февруари, Лъв заяви:

"Стабилността и мирът не се постигат чрез заплахи от която и да е от страните, нито чрез използването на оръжия, които носят разруха, болка и смърт, а единствено чрез разумен, честен и отговорен диалог."

Юлия Навалная

Навалная, вдовицата на руския опозиционен лидер Алексей Навални, се утвърди като самостоятелна обществена фигура, противопоставяща се на режима на президента Владимир Путин.

Алексей почина в наказателна колония в Арктика през февруари 2024 г. Няколко седмици по-късно Навалная обеща да продължи борбата му, изразявайки надежда, че един ден Русия може да се превърне в "нормална, демократична страна" - бъдеще, за което Алексей е "мечтал".