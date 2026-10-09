Наванетем "Нави“ Пилай от Южна Африка печели Нобеловата награда за мир

Наванетем "Нави“ Пилай, юрист от Южна Африка, заемала поста върховен комисар на ООН за правата на човека в периода 2008–2014 г., е носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година, съобщава AFP.

Носителят на наградата беше обявен от Йорген Ватне Фриднес от Норвежкия нобелов комитет. "85-годишната Пилай беше отличена заради усилията си за утвърждаване на мира и международното право", заяви председателят на Норвежкия нобелов комитет, цитиран от АР.

“Ако ръкопляскате малко по-силно, може би ще разделя наградата с Тръмп“, пошегува се Пилай, след като научи, че е спечелила Нобеловата награда за мир.

Думите ѝ бяха посрещнати с аплодисменти.

Родена през 1941 г. в Дърбан, в семейство от индийски произход, Пилай израства в условията на апартейд и става една от първите жени от индийски произход в Южна Африка, упражняващи адвокатска професия. Тя защитава активисти, борещи се срещу апартейда, и се противопоставя на дискриминационните условия в затворите.

След края на апартейда тя става съдия в Международния наказателен трибунал за Руанда, където допринася за утвърждаването на важни правни прецеденти, признаващи изнасилването за акт на геноцид. По-късно заема длъжността съдия в Международния наказателен съд, а в периода 2008–2014 г. е Върховен комисар на ООН за правата на човека.

Наградата често се смята за най-престижното отличие в света.

🔴 #BREAKING | The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 Nobel Peace Prize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. https://t.co/8DEPP2GvPZ — United News of India (@uniindianews) October 9, 2026

Норвежкият нобелов комитет в Осло получи номинации за 287 кандидати за тазгодишната награда, като малко над една четвърт от тях са организации. Експерти отбелязват, че комитетът обикновено се фокусира върху трайността на мира, насърчаването на международното братство и тихата дейност на институциите, които укрепват тези цели.

Миналата година лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир заради борбата си за демократичен преход в южноамериканската страна, като получи признание като жена, "която поддържа пламъка на демокрацията жив сред нарастващия мрак“.

Сред номинираните тази година бяха папа Лъв XIV,Микола Кулеба - "Save Ukraine", Центрове за спешно реагиране в Судан, Международната космическа станция, канадският премиер Марк Карни, Юлия Навалная.