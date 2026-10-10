442 милиарда долара изчезнаха заради онлайн измами: Как ИИ превърна киберпрестъпността в глобален бизнес

Миналата година жителите на 42 държави са загубили 442 милиарда долара заради онлайн измами, използващи изкуствен интелект (ИИ), съобщава Bloomberg, позовавайки се на Глобалния алианс за борба с измамите. Изданието отбелязва, че тази сума надвишава някои оценки за световния оборот на търговията с наркотици. Компютри Samsung, смартфони Huawei, телефони Redmi и десетки китайски и малайзийски паспорти. Някои заподозрени избягаха от местопрестъплението, а когато полицията се намеси, близо 20 китайски граждани бяха задържани. На хартия инвентарът от полицейската акция в началото на юли изглеждаше като някоя от арестите на измами, които сега са често срещани в Югоизточна Азия. Правителствата там са под натиск от Китай и САЩ да се справят с разрастващите се незаконни мрежи, водещи до стотици милиарди долари загуби всяка година чрез операции, изградени върху криптовалути, трафик на хора и авангардни инструменти за изкуствен интелект, за извършване на онлайн измами в голям мащаб. Вместо това арестът е бил на хиляди мили разстояние, на 18-ия етаж на модерна жилищна сграда в Найроби. Заподозрените са управлявали фалшива инвестиционна схема, насочена към сметки в Китай, Хонконг и Малайзия, изпиращи милиони шилинга чрез кенийските банки, според полицейски следователи, които говориха с Bloomberg при условие за анонимност, за да обсъдят активен случай. Те са влезли в Кения от Китай, Камбоджа и Мадагаскар, казаха източниците.

Набегът сочи към по-широка промяна в измамните операции,

тъй като те се разпространяват отвъд укрепените комплекси в Азия, стават по-евтини и по-лесни за управление – и по-трудни за премахване. Откраднати данни, фалшиви акаунти, измамни уебсайтове, софтуер за изкуствен интелект и услуги за пране на пари се купуват онлайн, което позволява на по-малки екипи да се възстановят след премахването им и да се преместят, когато властите намесят. Глобалният алианс за борба с измамите изчислява, че жертвите са загубили 442 милиарда долара в 42 държави миналата година, над някои оценки за световната търговия с кокаин. Наред с високата цена за измамените, има нарастващо предизвикателство за компаниите да управляват своята експозиция. За разпространението на измамниците допринасят подземните пазари, работещи на широко използвани социални медийни платформи, които позволяват на измамниците лесно да купуват материали онлайн. Изследователи по киберсигурност установиха, че инструменти за експлоатация, базирани на абонамент, са достъпни за едва 500 долара на месец, докато услугите за групови съобщения могат да изпращат материали до 10 000 имейл адреса за 1 долар.

Основните фишинг услуги могат да струват под 100 долара, като злонамерените лица бързо генерират фалшиви сайтове, като експлоатират безплатни акаунти в популярни, легитимни мрежи за разработчици. Една от най-големите беше Xinbi Guarantee, китайскоезична платформа, чийто оператор е регистрирал компания в Колорадо и която е обработила транзакции за около 24 милиарда долара, преди американските власти да конфискуват нейните Telegram канали и криптовалутни портфейли през септември. Фирмата за блокчейн данни Chainalysis е картографирала част от веригата за доставки на Xinbi за Bloomberg точно преди премахването на измамата. Следите са свързвали потенциални клиенти с доставчици, продаващи откраднати лични данни, софтуер за дийпфейкове, услуги за регистрация на акаунти, уеб разработка и пране на пари - като по този начин ефективно са определяли цени на части от измамна операция.

Един потенциален купувач е платил 834 долара на доставчик на данни, докато друг е изпратил 9150 долара на продавач на софтуер за изкуствен интелект и дийпфейкове. Отделен доставчик на изкуствен интелект е бил обвързан с плащане от 200 долара. Други портфейли са били свързани с услуги, предлагащи готови акаунти в социалните медии или обмен на измамни криптовалути за по-чисти активи с отстъпка.

"Ако китайската организирана престъпност може да купи персонализиран уебсайт и услуга за пране на пари, както поръчвате храна за вкъщи, тогава всеки американец с пенсионна сметка е в радиуса на взрива", каза американският прокурор Жанин Пиро малко след действията на САЩ срещу Xinbi.

Докладваните загуби от киберпрестъпления в САЩ са нараснали

от 17,8 милиона долара през 2001 г. до близо 21 милиарда долара миналата година, като редица агенции предупреждават, че ще продължат да нарастват, освен ако държавите не координират правоприлагането и не нарушат инфраструктурата, която позволява на измамите да се движат през границите. Екосистемата на Xinbi също се е свързала обратно със старата сложна икономика, според Chainalysis. Един портфейл, свързан с KK Park, известен център за измами на границата между Мианмар и Тайланд, е изпратил 18,4 милиона долара чрез посредник на потенциален клиент, който по-късно е платил на доставчици, предлагащи услуги за регистрация на акаунти и уеб разработка. Услуга за превод в реално време, предлагана в Telegram за по-малко от 20 долара на месец, разкри връзки към библиотеки с инвестиционни предложения и сценарии за романтични измами, съобразени със сексуалните предпочитания, с подробни графици за чат и информация за американски пенсии, кредитни рейтинги и дори хранителни навици. На фона на действията на правоприлагащите органи срещу укрепени бази в Мианмар и Камбоджа, някои свързани с Китай престъпни синдикати се разпръскват към нови територии в Африка и Шри Ланка, като измамнически операции се засичат дори в Дубай, Албания и Украйна. Вместо да завземат цели градове, те се установяват в апартаменти, хотели и дори превозни средства, създавайки по-локализиран и мобилен тип дейност, подпомаган от нелегални дигитални пазари и местни престъпни мрежи. Според непубликувани досега данни на Интерпол, сред хората, озоваващи се в центрове за измами, са идентифицирани граждани на 89 държави – повече от петкратно увеличение спрямо началото на 2023 г. Списъкът вече обхваща не само Азия, но и страни като Канада, Италия, Испания, Полша, Мозамбик, Алжир, Аржентина, Еквадор, Ливан и десетки други.