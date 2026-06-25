Новата енергийна война: Защо мрежата за изкуствен интелект е новото бойно поле

Украинският удар с дронове срещу нефтопреработвателния завод "Капотня" в Москва разкри физическите уязвимости на Русия в енергийната сфера, но в същото време тече и невидима кибервойна. Русия отвръща на ударите срещу западните съюзници чрез координирани кибернападения, насочени към енергийните системи, като се възползва от един парадокс: преходът на Запада към цифрова чиста енергия и изискванията на изкуствения интелект създават огромна и уязвима повърхност за цифрови атаки. Експертите предупреждават, че хибридната война вече включва постоянни атаки срещу инфраструктурата. Децентрализираните възобновяеми енергийни източници и огромните енергийни нужди на изкуствения интелект изтласкват електропреносните мрежи до границите на възможностите им, както се видя в Тексас. Хакерски групи, подкрепяни от държавата, търсят „постепенен достъп“, за да се внедрят в софтуера на енергийните компании, с цел да предизвикат микросривове. Незабележими промени могат да блокират чувствителни центрове за данни за изкуствен интелект, забавяйки иновациите и икономиката, без да се стига до пълно прекъсване на електрозахранването. Тази системна парализа, причинена от компрометирана цифрова мрежа, е нова форма на война, при която самата надеждност се превръща в оръжие. Бъдещето на западната мощ зависи от системната устойчивост на софтуера на електроразпределителните компании, пише Forbes.

Пожарът в нефтопреработвателния завод "Капотня" на "Газпром нефт" в Москва направи невъзможно за Кремъл да игнорира кампанията с дронове на Украйна. Чрез унищожаването на критичен обект, който доставя около 40% от бензина за руската столица, масивните взривни удари с дронове донесоха пряка война на икономическо изтощение точно на прага на Москва. И все пак, на хиляди мили разстояние от виещия черен дим, действа втори, невидим енергиен фронт: кибернарушенията. Тъй като Русия не може да хвърля физически бомби върху западните съюзници, без да предизвика мащабен глобален конфликт, Москва отвръща чрез тази тиха, координирана кампания, насочена към автоматизирания софтуер, управляващ западните енергийни системи.

Тази енергийна война на много фронтове разкрива ярък парадокс в националната сигурност:

бързането на Запада да изгради цифрова „зелена“ енергийна мрежа – съчетано с ненаситните енергийни нужди на изкуствения интелект – създава масивна, изключително уязвима цифрова мишена за чуждестранни противници.

След като е управлявал енергийната устойчивост на предната линия, Риабчин предупреждава, че характерът на хибридната война се е променил коренно. „Преди двадесет години атаките срещу нашата инфраструктура включваха разпространяване на вируси. Сега това е норма, с която корпоративният свят трябва да се справя. Всяка енергийна компания по света трябва да разполага със същия тип ИТ-отдел — за да разбере как да устои на атаки и какво могат да направят най-стратегическите съоръжения.“

За да се разбере напълно защо западните електроенергийни мрежи изведнъж се превърнаха в високоценни геополитически цели, трябва да се погледне огромният мащаб на промяната в инфраструктурата. За да се откъснат от руските изкопаеми горива, европейски държави като Полша и Италия бързо децентрализираха енергийните си структури. Те замениха големите, традиционни, аналогови въглищни и газови електроцентрали с хиляди вятърни, слънчеви и батерийни съоръжения за съхранение на енергия. Тъй като тези "зелени" активи са географски разпръснати, те изискват автоматизирани цифрови системи за управление, свързани с интернет, за да балансират незабавно предлагането и търсенето.

В същия този момент глобалната надпревара в областта на изкуствения интелект се сблъска с този крехък преход. Усъвършенстваните модели на изкуствен интелект изискват безпрецедентен обем стабилна електроенергия денонощно. Това двойно напрежение изтласква остаряващите електроенергийни мрежи до абсолютните им оперативни граници.

Никъде това напрежение не е по-видимо, отколкото в енергийната столица на Америка: Тексас. Електрическата мрежа ERCOT е лидер в САЩ по интегриране на децентрализирана възобновяема енергия, като едновременно с това бърза да изгради огромните клъстери от центрове за данни, необходими за обучението на модели на изкуствен интелект от следващо поколение. Според ERCOT, предварителните прогнози на оператора на мрежата сочат, че пиковото потребление на електроенергия може да скочи до зашеметяващите 367 790 мегавата до 2032 г.

Това представлява почти четирикратно увеличение спрямо настоящия рекорд на щата от около 85 500 мегавата – скок, дължащ се почти изцяло на центровете за данни, индустриалния растеж и разширяването на изкуствения интелект. За да отговори на това търсене, Тексас бързо изгражда свръхсложна, зависима от софтуер мрежа от производствени съоръжения.

Това е точно структурната уязвимост, която злонамерените лица, подкрепяни от държавата, активно се научават да експлоатират. Както предупреди Джен Ийстърли, директор на Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата на САЩ, в доклад за заплахите за критичната инфраструктура, хакерите, подкрепяни от държавата, активно търсят „поетапен достъп“ в мрежите на енергийните компании. Те не се опитват да копират файлове или да откраднат търговски тайни; те работят, за да се внедрят в автоматизираните софтуерни системи, така че да могат да прекъснат услугите по време на бъдеща геополитическа криза.

Но стандартните коментари напълно пренебрегват риска. Кибератакуващите не се нуждаят от предизвикване на масивно, като в киното, тотално прекъсване на електрозахранването, за да парализират една съвременна икономика.

За съвременен център за данни с изкуствен интелект, в който работят хиляди високопроизводителни чипове, качеството на електроенергията е също толкова важно, колкото и нейното количество. Електрическата мрежа работи по строг, променлив ритъм. Ако кибератакатор дискретно промени софтуера за цифрово управление на мрежата, той може да създаде микроскопични закъснения в автоматизираните превключватели на електроразпределителната мрежа или да предизвика леко колебание в електрическия ритъм на мрежата.

Осика предупреждава, че този вид дискретна манипулация е в много отношения далеч по-опасна от видима, драматична физическа атака – именно защото е толкова трудно да се установи кой стои зад нея.

Макар традиционните военни стратези да твърдят, че кибератаките не притежават реалната, дългосрочна сила на физическото унищожение, това виждане става опасно остаряло. Нефтопреработвателният завод в крайна сметка може да бъде възстановен, а горивото може да бъде доставяно по море, за да се смекчи местният недостиг. Компрометираната електроенергийна мрежа обаче създава системна, психологическа парализа. Тя подкопава институционалното обществено доверие, необходимо за функционирането на едно високотехнологично общество.

Русия води война от старото поколение,

основана на физическо унищожение у дома, но се опитва да наложи на Запада високотехнологична война за надеждност.

Изтощителният опит на Украйна на фронта през последните няколко години доказва точно колко агресивно Русия използва този многопластов стратегически подход. Докато Украйна успешно нанесе удари по нефтената икономика на Русия – доказвайки, че масивната инфраструктура на Москва е дълбоко уязвима към физическо изтощаване – Русия последователно използва комбинация от физически и цифрови операции, за да разгражда систематично вътрешната електроенергийна мрежа на Украйна.

Истинската национална сигурност вече не може да бъде разделена на подредени, изолирани кутии. Военната стратегия, климатичната политика и технологичните иновации вече са включени в една и съща контактна кутия. Докато димът над горящата нефтена инфраструктура на Москва се разсейва, истинското бойно поле на бъдещето остава тихо вградено в софтуера на комуналните услуги.

Бъдещето на западната сила няма да се реши единствено от това кой ще изгради най-бързите модели на изкуствен интелект или най-чистите енергийни мрежи, а от това кой разполага със системната устойчивост да ги поддържа в работно състояние.