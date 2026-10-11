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Гърция показа на изложба част от артефактите, които България ѝ върна ВИДЕО

ликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун

11.10.2026 | 15:57 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи репортаж от представянето на получените от България реликви, съгласно споразумението между двете министерства на културата.

Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун. Те датират от периода между XVI-и и XIX-и век, предаде БНР.

Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-старият кръст е от патриаршески тип с изображения от двете страни. На него има корона,поддържана от ангели.

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Сред експонатите е сребърен обков на иконата на свети Йоан Предтеча, украсена със сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир край Сяр.

За най-забележителен експонат се считат две двойки рипиди- богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображения на ангели. Едната двойка произхожда от манастира "Свети Йон Предтеча", който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и е от църквата "Свети Теодори".

Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите.

Голям е интересът към изложбата в Музея за византийска култура в Солун.

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