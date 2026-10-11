Съдят младежи в Хърватия, които не са се явили за казарма

Няколко хърватски младежи са били изправени пред съд, защото не са се явили на здравни и психологически прегледи преди изпълнение на задължителната военна служба, съобщи хърватският вестник "Ютарни лист". Някои са получили наказание под формата на глоба, докато други са били освободени без санкции, защото не е било доказано, че са получили официално призовка за прегледите.

Хърватия възстанови задължителната военна служба през тази година след 18-годишно прекъсване.

Едното от момчетата, току-що завършило гимназия, е получило глоба от 250 евро от Съда в Чаковац. Въпреки че минималната глоба според закона е между 500 и 5000 евро, съдът е постановил по-ниска сума заради липса на предходни провинения и защото младежът е признал вината си.

В Загреб бяха постановени и решения, които все още не са влезли в сила, срещу други двама младежи. Единият е пропуснал медицинския си преглед, тъй като се е успал за часа след завръщането си от пътуване. Веднага щом осъзнал какво се е случило, той се свързал със съответната служба, заявявайки, че иска да се яви за прегледа незабавно. Твърди обаче, че му е било казано, че може да направи това само ако пристигне в рамките на пет минути – изискване, което не е могъл да изпълни поради разстоянието. Другият младеж си бил отбелязал грешна дата и пристигнал с един ден закъснение. И двамата признали нарушението и били глобени със 120 евро всеки, плюс 30 евро съдебни разноски, предава БТА.

От друга страна, няколко младежи бяха оправдани, тъй като не може да се докаже, че лично са получили призовките. В един от случаите съдът установи, че пратката е била оставена в пощенската кутия без подпис на получателя. В други случаи подписите върху разписките за доставка не съвпадали с подписите на младежите в официални документи, което правело невъзможно потвърждаването, че призовките са били надлежно връчени.