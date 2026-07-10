Докато България се чуди, "Райнметал" се насочи към Хърватия

Докато България преразглежда споразуменията с "Райнметал", Загреб бърза да сключи договор с германския отбранителен концерт, който е част от плановете за индустриално развитие на балканската държава и ще я интегрира в европейската отбранителна индустрия, предаде БГНЕС.

Германският отбранителен и технологичен концерн "Райнметал" създаде съвместната компания Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. с хърватската DOK-ING като част от дългосрочно стратегическо индустриално партньорство с Хърватия. От компанията съобщиха, че инициативата има за цел да превърне страната в европейски център за разработването, производството и износа на безпилотни системи и модерни отбранителни технологии.

Новото дружество беше представено на официална церемония в присъствието на хърватския премиер Андрей Пленкович, главния изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и основателя на DOK-ING Векослав Майетич. На събитието присъстваха още представители на хърватското правителство, държавни институции, дипломатическия корпус, индустрията, академичните среди и международни партньори.

Според "Райнметал" създаването на съвместното дружество е първата стъпка от по-широк план за развитие на индустриалния, технологичния и производствения потенциал на Хърватия. Предвижда се сътрудничество с местни предприятия, научноизследователски институти, университети и корабостроителници с цел интегрирането на хърватски партньори в европейските и глобалните програми на концерна.

Новата компания ще съчетае над 30-годишния опит на DOK-ING в разработването на безпилотни системи с глобалните възможности на "Райнметал" в областта на развойната дейност, производството и достъпа до международните пазари. По този начин ще бъде създаден европейски център за разработване на следващо поколение безпилотни наземни платформи.

"Целта ни е да изградим широко индустриално партньорство с Хърватия, което ще включва местни доставчици, корабостроителната индустрия, научноизследователски институции и академичните среди. Хърватия разполага с експертизата, индустриалните традиции и талантливите специалисти, необходими, за да се превърне в център за разработване и производство на съвременни отбранителни технологии", заяви главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер, цитиран от изданието "Дефенс-индъстри Заедно можем да изградим капацитет, който ще бъде от полза за Хърватия, Европа и нашите съюзници, като същевременно ще създаде нови възможности за износ за хърватската индустрия."

Научноизследователската, развойната и инженерната дейност ще останат в Хърватия, а съвместното дружество ще осигури на хърватските специалисти достъп до световните пазари, модерни технологии, серийно производство и международни програми за развитие. Компанията ще се съсредоточи върху разработването на безпилотни и автономни наземни платформи за военни и охранителни цели, включително за бойна поддръжка, инженерни операции, разминиране и други високорискови мисии.

Платформите ще бъдат разработени на базата на системата Komodo на DOK-ING и опита на "Райнметал" в интегрирането на сложни отбранителни системи. Компанията подчертава, че партньорството ще засили хърватската експертиза като част от по-широката международна структура в областта на отбранителните технологии.

"Преди повече от 30 години DOK-ING беше създадена с убеждението, че хърватските знания и инженерни умения могат да създават технологии, способни да променят света. Днес не затваряме една глава, а отваряме нова. Твърдо вярвам, че технологиите, разработени в Хърватия, ще допринесат за сигурността на Европа и ще покажат, че хърватската индустрия може да бъде равностоен партньор на водещите световни компании. Особено се гордея, че хърватските инженери ще имат възможност именно тук, в Загреб, да разработват системи, които ще определят бъдещето на европейската отбранителна индустрия", заяви основателят на DOK-ING Векослав Майетич.

От "Райнметал" посочват, че стратегията им в Хърватия не се ограничава само до безпилотните наземни системи, а включва и вече съществуващото им присъствие в корабостроителния сектор.

През последните месеци концернът е разширил сътрудничеството си с хърватската индустрия, корабостроителниците и академичните среди

Според компанията това сътрудничество създава основа за дългосрочна локализация на производството, разработване на нови технологии и по-тясно интегриране на хърватските предприятия в европейските отбранителни програми. Индустриалният модел на "Райнметал" е изграден върху създаването на местна добавена стойност чрез използване на местни доставчици, трансфер на технологии, научноизследователска и развойна дейност, разкриване на нови работни места и изграждане на устойчив производствен капацитет с експортен потенциал.

Компанията подчертава, че ролята на Хърватия в нейната стратегия надхвърля рамките на една отделна инвестиция и страната има възможност да се превърне в дългосрочен индустриален партньор на „Райнметал“ в Югоизточна Европа.

"Поздравявам "Райнметал" и DOK-ING за укрепването на тяхното партньорство, което поставя началото на нов етап в развитието на хърватската отбранителна индустрия и представлява важна крачка напред в областта на високите технологии, иновациите и укрепването на националния индустриален капацитет. Искаме да изградим Хърватия, която разработва, произвежда и изнася най-съвременни технологии, като същевременно активно допринася за сигурността на Европа", заяви премиерът Андрей Пленкович. "Това стратегическо партньорство между DOK-ING и "Райнметал" доказва, че Хърватия не е само потребител на модерни технологии, а държава, която участва в тяхното разработване и създаване. В настоящата динамична среда на сигурност Европа бързо укрепва своите отбранителни способности и индустриална база, а Хърватия активно допринася за тези усилия. Осъществяваме най-мащабния цикъл на модернизация на хърватските въоръжени сили, увеличаваме инвестициите в отбраната и подкрепяме развитието на отбранителната индустрия, която обединява около 200 компании, осигурява работа на над 3000 души и отчита силни резултати при износа на пазарите на Европейския съюз и НАТО. Особено важно е, че ключовите дейности по разработването ще останат в Хърватия, където ще бъде създаден Център за компетентност за разработване на автономни и безпилотни наземни системи."

Той подчерта, че центърът ще даде възможност на хърватските инженери, специалисти и изследователи да играят активна роля в разработването на най-модерните технологии, които ще определят бъдещето на отбраната и сигурността.

От "Райнметал" отбелязват, че проектът е в съответствие с Плана за индустриално развитие на Хърватия за периода 2027-2034 г., включително целите за повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на износа, иновациите, цифровизацията и интеграцията в европейските вериги за създаване на стойност. Компанията смята, че инициативата ще допринесе и за укрепването на европейската отбранителна индустриална база, устойчивостта на веригите за доставки и технологичния суверенитет.

Пленкович и Папергер проведоха и двустранна среща, посветена на по-нататъшното развитие на дейността на "Райнметал" в Хърватия и бъдещите инвестиционни планове. В центъра на разговорите бяха интегрирането на хърватски компании в международните вериги за доставки и възможностите за разширяване на производствените и научноизследователските мощности.