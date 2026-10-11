Дали това е Ноевият ковчег: Евангелистите казват "да", учените - "може би"

Грег Лок крачеше през изсъхналата жълта трева, а златният му ланец се полюшваше върху изгладена бяла тениска. Хълмовете на Източна Турция се разпадат на прашни дерета и точно когато той стига до заострения край на скалното образувание под краката си, силен порив на вятъра се издигна нагоре през тях.

"Усети ли го?", попита високият над 180 см бодигард на пастора. "Точно когато стигнахме до носа, вятърът се усили."

"Наистина", отвърна Лок. Милиони последователи на църквата му в Тенеси се бяха събудили в 4 сутринта, за да наблюдават този момент. Вместо да коленичи или да се моли, той отвори Facebook.

"Здравейте, тук е пастор Грег Лок", започна той, като повиши глас, за да надвика вятъра. "Много е вълнуващо. Вярвам напълно - на 100 000 процента, независимо какво казват зложелателите, атеистите и останалите - че това е Ноевият ковчег."

На около 18 мили (близо 29 км) южно от планината Арарат, върху образуванието Дурупинар, Лок стои на насип с дължина около 157 метра и форма, наподобяваща лодка, който за първи път е нанесен на карта от капитан от турската армия през 1959 г. В продължение на десетилетия мястото привлича разгорещени дискусии, съчетаващи геология, библейска археология и религиозни догадки, пишат от The Times.

Сега учените смятат, че най-накрая може да се установи дали под него наистина се крие обект с изкуствен произход

Няколко десетки учени от пет държави, водени от професор Дженкер Атила - археолог от университета "Джумхуриет" в Сивас, Турция - прекараха близо 90 дни това лято на обекта, използвайки дронове, георадари и сонди за вземане на ядки, като събраха около хиляда почвени проби за лабораторен анализ. Резултатите от проучването са интригуващи, но далеч не са окончателни. Реклама

Най-сензационното твърдение дойде от Хосров Бахтар - инженер, работил по над 25 американски програми за отбранително наблюдение. Неговият експериментален радар е засякъл повтарящи се линии, празни пространства и ъгловати форми, които според него не могат да бъдат обяснени чрез обикновена геология.

"Естественият терен не се подрежда сам в коридори, камери и проходи. Може да е кораб. Може да е космически кораб", каза той.

Други сканирания разкриха структури, които изследователите тълкуват като централен проход и правоъгълни елементи. Същевременно бе съобщено, че почвата вътре в очертанията с форма на лодка съдържа три пъти повече органична материя и с около една трета повече калий, отколкото почвата отвън – разлики, които според учените биха могли да свидетелстват за наличието на разложена дървесина или друг биологичен материал. В момента се анализират най-новите проби.

Битие - първата книга на Библията - дава изключително точни данни за плавателния съд на Ной

Дължината му е 300 лакти, ширината му - 50, а височината - 30 (което се равнява на приблизително 515 на 86 на 52 фута), с три палуби. Размерите на въпросната формация са между 515 и 538 фута дължина, около 85 фута ширина и 52 фута височина.

"Изглежда, че вътре има коридори, но не можем да твърдим, че това са стаи", каза Атила. "Определяме ги като аномалии. Във формацията има големи празни пространства, но не можем да кажем със сигурност, че това са помещения в самия Ковчег."

Тази предпазливост става все по-трудна за поддържане в интернет пространството, където евангелски инфлуенсъри като Лок, както и заглавия, говорещи за "стаи" и "коридори", вече обявиха откриването на Ковчега.

"Някои инфлуенсъри и влогъри в YouTube твърдят: "Ноевият ковчег е открит. Това е 100% Ноевият ковчег". Но учените не казват това. Ние очакваме резултатите от научното изследване", заяви Атила.

Лок принадлежи към течение в евангелизма, което разглежда книгата Битие като исторически факт, за разлика от католиците и много други християни, които приемат дарвиновата теория за еволюцията. Той вярва, че човечеството съществува едва от няколко хиляди години и че около 2348 г. пр.н.е. един истински Ной е качил семейството си и по двойка от всички животни на света на своя ковчег, докато водите на потопа са поглъщали земята.

След като е плавал почти година, ковчегът спира "върху планините Арарат" според Библията. В близкия Догубаязит - град с преобладаващо кюрдско и мюсюлманско население, разположен в подножието на Арарат и граничещ с Армения и Иран - той е почитан и като пророк на исляма. Коранът също разказва за потопа, макар да посочва планината Джуди като място, където е спрял ковчегът - тя се намира на около 290 км на югоизток, близо до границата със Сирия и Ирак.

У дома Лок е един от най-противоречивите евангелски проповедници в Америка

През 2023 г. той нарече исляма "сатанински култ на смъртта" и заяви, че Газа трябва да бъде превърната в "паркинг". Когато бе притиснат да коментира тези думи, той защити тезата, че трябва да се прави разлика между обикновените мюсюлмани и "гнусните" радикализирани групировки.

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В книгата "Битие" се казва, че Бог е изпратил Потопа, защото "хората са водели покварен живот", а "земята е била пълна със несправедливост". Лок вярва, че светът отново е достигнал този етап и че днешните войни и разделение са "войните и слуховете за войни", за които Исус е казал, че ще бележат последните дни преди завръщането му. Докато стоеше в близост до ирански граничен контролно-пропускателен пункт, той заяви:

"Сякаш историята се повтаря и ние отново сме във времената на Ной. Всеки човек върши това, което смята за правилно в собствените си очи."

Той се обърна към зрителите на предаването си на живо с думите:

"По-добре се покайте. По-добре подредете живота си."

Андрю Джоунс, основател на "Noah’s Ark Scans" - християнски проект за археологически изследвания, е прекарал по-голямата част от живота си в опити да докаже, че Ковчегът се намира в планините. Години наред поклонническите му пътувания до мястото са били финансирани чрез традиционна кариера в сферата на информационните технологии. След това настъпва периодът, който той нарича "златната треска" на първите приложения за iPhone и Android. Той печели достатъчно, за да напусне работата си в Калифорния през 2014 г., а по-късно се установява в Турция през 2020 г., превръщайки юношеската си страст в занимание на пълен работен ден. Сега, като заместник-ръководител на изследователския екип, той проявява повече предпазливост от Лок.

"Никога няма да успееш да докажеш на всички, че това е Ноевият ковчег", казва Джоунс. "Ще се стигне до ниво на доказателства, при което можеш да кажеш: „Вижте, това не е природно образувание. Това е обект, създаден от човешка ръка. Това е плавателен съд. Не мисля, че някога ще се стигне до момента, в който ще открием табела с надпис: "Построено от Ной"."

Той сравнява проекта със съдебно дело, включващо независими екипи, които извършват сканиране, сондиране и тълкуване на данните.

"Някои от тях са атеисти, други са агностици. Не знаем какви ще бъдат резултатите, но плащаме на тези хора, за да разберем", казва Джоунс.

А ако не открият нищо? Това ще бъде "разочарование", признава той.

Вярващите смятат, че дървеният корпус на кораба отдавна се е разпаднал и че това, което е останало, е неговият отпечатък - утайки са запълнили съда и са се втвърдили около него, запазвайки по този начин очертанията на лодка в земята. Повечето геолози, изследвали мястото, обаче виждат естествена скална гънка, оформена от кални потоци, която случайно наподобява лодка - заключение, което най-новите проучвания сега подлагат на проверка.

В четвъртък - последния ден от срока на геоложкото разрешително на екипа - местният управител Ондер Бозкурт пристигна, придружен от военни и полицаи, и седна начело на масата до Атила и Джоунс. Само след броени минути сред придружаващите го лица избухна спор дали възвишението, което се виждаше през прозореца, наистина е Ноевият ковчег. Въпреки това, на мястото продължаваха да пристигат с микробуси групи от тайвански и японски посетители, които не са религиозни.

Тъй като срокът на геоложкото разрешително е изтекъл, почвата не може да бъде разкопавана отново, докато правителството не издаде ново разрешение. Лабораторната работа продължава, а окончателният доклад се очаква през пролетта.

Но според Джоунс нито един научен резултат не би сложил край на спор, продължаващ от хилядолетия.

"Не мисля, че някога ще се стигне до момент, в който целият свят ще постигне съгласие", категоричен е той.

Ако учените открият доказателства за човешка дейност, вярващите ще видят съд, съответстващ на описанието в Книга Битие. Други ще видят нещо съвсем различно.

Отново на носа на кораба, докато вятърът шиба тревата, Лок насочва телефона си към ивицата земя под себе си.

"Ето го, това е най-важният кадър", казва той на последователите си.