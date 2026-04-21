Учени откриха Ноевият ковчег в Турция?

Според доклади, нови открития на изследовател за странно скално образувание в Турция биха могли да докажат, че Ноевият ковчег е бил реален.

Андрю Джоунс, изследовател от Noah’s Ark Scans, каза пред GB News, че "вълнуващи нови открития" за скалното образувание, открито за първи път през 1959 г. на планината Арарат в Турция, биха могли да докажат, че лодката от Битие някога е съществувала.

Радарни сканирания и почвени проби от мястото на тунела - които според съобщенията съответстват на 156-метровите размери на Ноевия ковчег - разкриха серия от "коридори" эпод земята, съобщи изданието.

Открити са тунели, минаващи по средата на "лодката" и по протежение на вътрешния ръб на евентуалния кораб, водещи до централна кухина, която Джоунс нарича атриум.

"Бог казал на Ной да доведе животните. И така тези животни са останали там, плюс Ной и семейството му. Интересното е, че тези празнини се подреждат под земята - и не са просто случайни", обяснява Джоунс пред изданието. "Тези тунели също следват модел. GPR е просто начин да се погледне под почвата с помощта на радар. Има и проучвания, направени с IRT, което е друга геофизична техника - и те показват корпус с форма на кораб, все още запазен дълбоко в почвата."

Учените също така откриха допълнителни доказателства от почвени проби, които биха могли да докажат, че хората са построили скалното образувание

"През 2024 г. взехме 88 произволни почвени проби вътре и извън тази форма на кораб", казва си Джоунс. "И това, което те показаха, беше, че почвата вътре във формата на кораб има три пъти повече органична материя, отколкото точно отвън, и 38 процента повече калий.“ Това показва, че почвата е уникална. А тревата, през есента, има по-жълт цвят точно вътре."

Джоунс твърди, че фосилни останки, открити около мястото с форма на лодка, което се намира на около 6500 фута над морското равнище, също биха могли да показват доказателства за Великия потоп.

"Това е точно връзката, дадена с Библията. Това са 300 египетски лакътя. За нас това са всички положителни линии, които преследваме, и това показва, че има още какво да се намери", каза той.

Древни корали и морски черупки, открити от изследователи, биха могли да докажат, че "някога тази област е била под вода", добави той.

Феноменът обаче може да бъде изместване на тектонични плочи и повдигане на скалното образувание високо над праисторическия океан.

Джоунс и екипът му сега обмислят изследване на мистериозните тунели с роботизирано устройство.

"Имаме екип, който проектира роботизирано устройство с дистанционно управление, което би могло да слезе вътре в дупките и да изследва тунелите", каза той пред изданието.