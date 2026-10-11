Путин не успял да кацне в Москва заради заплаха от украински дронове ВИДЕО

Според съобщенията руският лидер Владимир Путин не е успял да кацне в Москва на 9 октомври, тъй като мащабна тревога заради дронове е парализирала летищата на столицата, принуждавайки президентския самолет, връщащ се от Туркменистан, да се пренасочи към Санкт Петербург. Остава обаче неясно дали самият Путин е бил на борда на пренасочения самолет.

Според информация на The New York Times от 9 октомври, цитирана от Unated24, данните за проследяване на полети от Flightradar24 показват, че няколко руски правителствени самолета са се приближавали към Москва по време на мащабни ограничения във въздушното пространство. Някои от тях са кръжали близо до столицата, докато други са били пренасочени към алтернативни летища.

Putin is reportedly unable to land in Moscow amid drone activity and aerial balloons. Four aircraft from the Rossiya presidential flight unit are said to be circling near Moscow, while the capital’s airports are closed due to the drone threat. #Russia https://t.co/0ks5654VXy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2026

Смущенията са настъпили след съобщения за приближаващи към Москва дронове и балони, което е накарало властите временно да спрат полетите на всички големи летища, обслужващи града, за няколко часа.

Сред засегнатите самолети е бил президентският "Ил-96" с регистрационен номер 96025

Според записите за проследяване на полети, цитирани от The New York Times, самолетът е излетял от Туркменбаши след два други правителствени самолета, но не е успял да осъществи планираното кацане в Москва.

Вместо това самолетът се е пренасочил към Санкт Петербург, преди по-късно да продължи към руската столица. По-рано Путин е бил заснет да слиза от същия самолет по време на посещението си в Туркменистан, където е присъствал на среща на върха на Общността на независимите държави (ОНД).

Руският Telegram канал "Новая площадь" съобщи, че четири самолета, принадлежащи към Специалния летателен отряд на Русия - включително три, връщащи се от Туркменистан - са били принудени да изпълняват маневри за изчакване близо до Москва.

BREAKING: Russian sources believe Putin was unable to land in Moscow today back from his trip in Turkmenistan due to today's ongoing Ukrainian drone raid. 3 Russian government aircraft from the special flight squadron can be seen circling unable to land. https://t.co/Mu8IJaMTAP — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) October 9, 2026

Според канала подобно смущение, засягащо правителствени самолети, връщащи се от международно посещение, не се е случвало от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Остава обаче неясно дали самият Путин е бил на борда на самолета, пренасочен към Санкт Петербург. Руските власти не са коментирали официално инцидента, нито са потвърдили кой самолет е превозил руския лидер обратно до Москва. Както отбелязва The New York Times, Путин разполага с няколко самолета "Ил-96-300ПУ", оборудвани да функционират като въздушни командни пунктове, включително в случай на ядрена криза.

По-рано, на 1 септември, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руското въздушно пространство става все по-опасно за авиацията поради продължаващата активност на дронове. Той заяви, че войната, започната от Москва, на практика затваря собственото ѝ въздушно пространство, докато същевременно руските власти не са успели да предупредят адекватно международните авиокомпании за рисковете.