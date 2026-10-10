Зеленски за сделката между САЩ и Русия: Подаръците за Путин няма да донесат мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумение с Русия за доставки на дизелово гориво на американския и световния пазар с цел понижаване на цените. Решението предизвика остра реакция от украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че приходите от руския енергиен износ ще осигурят на Москва допълнителни средства за продължаване на войната, предадоха Ройтерс и ДПА.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп съобщи, че е постигнал договореност с Владимир Путин по време на телефонен разговор, който определи като "изключително успешен".

Русия ще достави стотици хиляди тонове дизел

Според американския президент Москва се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това.

Тръмп допусна и възможността за допълнителни доставки на още 3 милиона тона в кратък срок, в зависимост от състоянието на руските рафинерии.

Кремъл потвърди договореността, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.

След обявяването на споразумението американското Министерство на финансите издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, което позволява продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г.

Енергийни анализатори обаче предупреждават, че обявените количества представляват сравнително малка част от световното потребление на дизел и едва ли ще доведат до съществен спад на цените.

Зеленски: "Подаръците за Путин няма да донесат мир"

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението на Вашингтон, като го определи като отстъпка, която ще помогне на Русия да финансира военните си действия.

"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа той в социалната мрежа Х.

Според Зеленски разрешаването на руския енергиен износ ще доведе до нови приходи за Москва, които могат да бъдат използвани за продължаване на атаките срещу Украйна.

"Русия ще се "отплати" за дизела с още терор. Да се позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана", заяви украинският президент.

Пред журналисти той определи договореността между Вашингтон и Москва като "слабо решение на силни партньори" и настоя за реална деескалация на реципрочна основа.

Зеленски отново потвърди готовността на Украйна да прекрати ударите по руски рафинерии, ако Москва се съгласи да спре атаките срещу украински енергийни съоръжения.

"Предлагаме точно такова споразумение на Америка и вярваме, че силата на Съединените щати е достатъчна за постигането на такъв компромис", заяви той.

Тръмп е под натиск заради цените на горивата

Споразумението идва на фона на нарастващо недоволство в САЩ заради поскъпването на горивата преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември.

Цените се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток, който е сред ключовите маршрути за международните доставки на петрол.

Тръмп многократно е обвинявал Украйна, че ударите ѝ срещу руски рафинерии допринасят за недостига на дизел, и е призовавал Киев да прекрати подобни атаки.

Американският президент изрази увереност, че договореността с Москва, съчетана с определения от него като "пълен контрол" на Вашингтон върху Ормузкия проток, ще доведе до значително понижаване на цените.

"По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, животновъди и шофьори на камиони, са мой най-голям приоритет", написа Тръмп.

Въпреки заявената икономическа цел споразумението поставя нови въпроси за политиката на Вашингтон спрямо Москва и за ефекта от смекчаването на санкциите върху усилията за прекратяване на войната в Украйна.