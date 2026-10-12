Летищата в Москва временно спряха работа заради украински дронове

Четирите летища в руската столица Москва временно преустановиха полетите в неделя вечерта „заради приближаващи се украински дронове“, предаде ДПА, цитирайки съобщение на руската служба за надзор на авиотранспорта „Росавиация“ в приложението „Макс“.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че най-малко 23 украински дрона, летящи към руската столица, са били свалени, преди да достигнат града. Той обаче не уточни дали дроновете са били прехванати от противовъздушната отбрана или са нанесли щети.

Всички кацания и излитания на летищата „Шереметиево“, „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“ бяха временно отменени в неделя вечерта, съобщи ТАСС. Поне 25 пристигащи самолета бяха пренасочени към други летища. Късно вечерта обявената тревога е била отменена на всички летища.

Летателните операции бяха прекъснати и в други руски градове заради сигнали за приближаващи се дронове. Всички излитания и кацания бяха временно преустановени в Кострома и Ярославъл, североизточно от Москва.

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По късно „Росавиация“ обяви, че временните ограничения са били отменени за летищата „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“.

От месеци Украйна нанася удари по оръжейни заводи и нефтопреработвателни заводи дълбоко в територията на Русия, с цел да отслаби Москва, припомня ДПА, цитирана от БТА.